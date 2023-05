Checa qué te deparan los astros en tu horóscopo de hoy

El eclipse de hoy puede llevar nuestras necesidades emocionales a un punto crítico. Es momento de reconocer nuestros sentimientos, pero será necesario un poco de autocontrol a lo largo de las próximas tres semanas.

Aries

Los últimos 13 meses, has tenido muchas grandes ideas y visiones, pero no puedes hacerlas todas realidad. ¿Cuáles están destacando? ¿Cuáles muestran más potencial para desarrollar en los próximos dos años? Mayo es para revisar tus horóscopos de mayo y evaluar las posibilidades.

Tauro

En lugar de forzar un resultado, haz que la persona clave en la toma de decisiones sienta que tu brillante idea. Fue suya. Claro, es posible que tengas que compartir un poco de crédito, pero esta estrategia abrirá esa puerta cerrada. No es momento de luchar contra el poder.

Géminis

Te guste o no, es posible que la persona en la que te has convertido ya no esté sincronizada con algunos de los lugares y rostros que solían sentirse como un hogar para ti. Es hora de deshacerte de viejos roles para pasar a la versión de ti misma que espera por ti en tu próxima temporada de cumpleaños.

Cáncer

Esta semana podrías distanciarte de un amigo o comenzar a sentirte fuera de sintonía con un grupo. Es posible que necesites una conversación sincera para hablar de temas importantes y tensos. No lo hagas con un mensaje de texto grupal.

Leo

Está bien si alguien no quiere subirse a la montaña rusa contigo siempre y cuando no intente detenerte a TI de hacerlo. Intentar convencer a alguien de hacer algo para lo que no está preparado, puede ser una mala estrategia para ti durante los próximos días.

Virgo

Recuerda, no todos pueden sintetizar ideas tan rápido como tú. Y quizá estás exigiendo demasiado a nivel mental de los demás. Busca tus marcadores de colores y tu cuaderno de notas para hacer mapas mentales, diagramas o cualquier otro gráfico que te ayude a ser mucho más clara.

Libra

Tienes permiso para presionar el botón de pausa y desaparecer del radar siempre que sea posible. Mayo es para dedicarlo a procesar tus emociones y hacer una especie de examen de conciencia en lugar de dispersarte dentro de tu vida social.

Escorpio

¿Has estado dando demasiado o sientes que alguien se ha estado aprovechando de ti? La temporada de Tauro te pide poner límites, debes de ser muy explícita respecto a lo que funciona para ti, y lo que no. Recuerda que las relaciones uno a uno son una calle de doble sentido.

Sagitario

Durante la semana, puede ser difícil estar al tanto de todos los detalles. No necesitas tener ninguna respuesta definitiva ni solución final, antes del 15 de mayo, así que baja la velocidad. No caigas en crisis.

Capricornio

La creación de redes es la palabra clave para este período de eclipses. Cuidado con tu orgullo, porque si sientes que está siendo atacado de alguna manera (especialmente en lo que respecta a tu carácter), puedes reaccionar de manera muy inflexible y cortante, y quizá en días posteriores, lamentes esta actitud inesperada.

Acuario

Es posible que tengas dudas sobre una relación o amistad. Busca un poco de espacio contigo misma para decidir qué sientes, antes de cortar esta conexión. Tal vez fomentaste una dependencia o te metiste en el papel de cuidadora sin darte cuenta.

Piscis

Cuidado, revisa bien con quién intercambias información, a quién le compartes tus contactos o quien se está haciendo pasar por tu amigo. La energía post eclipse, está un poco turbulenta. Recuerda que no es la semana ideal para estar encadenada a un escritorio.