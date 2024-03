Chance Perdomo: ¿De qué falleció el actor de Sabrina y Gen V?

Llega el final del mes de marzo y con este nos enteramos del fallecimiento de otro actor joven. Se trata de Chance Perdomo, quien era muy conocido por su papel como Ambrose Spellman en la serie de Netflix The Chilling Adventures of Sabrina.

El histrión británico estadounidense solo tenía 27 años.

En un comunicado, familiares de Perdomo pidieron a fanáticos y medios de comunicación respeto a su privacidad durante este difícil momento.

Nacido en Los Ángeles, California, en 1996, comenzó su carrera en la película de la BBC Three Killed by my Debt en 2018, lo que le mereció una nominación a un premio Bafta.

Sin embargo, saltó a la fama cuando en 2018 fue elegido para el papel de Ambrose Spellman en la nueva versión de Sabrina, producida por Netflix.

Además, Perdomo participó en la serie GEN V del universo de The Boys, además de otras películas recientes en papeles menores, pero con un gran futuro en el mundo de la actuación.

¿De qué murió Chance Perdomo?

Fue la revista Variety quien confirmó la causa del fallecimiento de Chance Perdomo. Según una declaración de su representante, el actor de 27 años perdió la vida en un accidente de motocicletas.

"Las autoridades han señalado que no hay más personas involucradas. Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida tocó a quienes lo conocieron y su calidez permanecerá en sus personas más queridas".