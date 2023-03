¿Qué edad tenías? Celebra Drew Barrymore 25 años de la película 'Ever after'

Drew Barrymore celebró los 25 años de la película 'Ever after' con una reunión híbrida en su programa para YouTube, The Drew Barrymore Show, junto a sus coprotagonistas Melanie Lynskey, Megan Dodds y Dougray Scott vía online.

Ataviados en vestuario de sus respectivos personajes, el elenco recordó anécdotas de la producción, realizada en 1998 como una adaptación del clásico infantil 'La cenicienta'.

"Estoy muy feliz de vivir en este mundo que cambió mi vida por siempre", externó la actriz, quien dio vida a 'Danielle de Barbarac'.

"Cuando tienes este tiempo muy claro, (donde pasan) incidentes, situaciones circunstancias que hicieron que tu vida fuera en una mejor dirección, definitivamente este fue para mí. No hay duda, lo sé", afirmó Barrymore sobre el filme.

De acuerdo con los actores, la filmación estuvo llena de retos, como realizar una escena en la que Barrymore carga al 'Príncipe Henry' sin que se vieran las cuerdas para el levantamiento, así como aprender a cabalgar, tomo lo relató Scott.

"Fue muy doloroso" -comentó el actor Dougray Scott- "Me acuerdo que tenía que darme cinco baños al dia porque mis músculos estaban muy adoloridos, pero me las arreglé para no caerme del caballo, por lo cual me siento bien, gracias a Dios."

Adelantada a su época

El actor aseguró que 'Por siempre: Cenicienta una historia de amor' -su título en español- "fue una película adelantada a su época", ya que la propia 'Cenicienta' se salva sola tras defenderse de sus antagonistas y protegerse de diversas situaciones.

"Es una película sobre empoderamiento y que da a todas las jóvenes alrededor del mundo un gran ejemplo de cómo no deben buscar a un hombre para fijar un ejemplo y que tienen la habilidad de tener el control de sus propias vidas", aseguró el actor.

"Creo que tu personaje fue un marvilloso ejemplo de eso, fue una película minuciosamente moderna y estoy muy contento de haber sido parte de ella", afirmó.

Crédito

Sobre sus participaciones, Lynskey aseguró estar agradecida por formar parte de un proyecto fílmico junto a Barrymore, a la par de Anjelica Houston, quien interpretó a 'la malvada madrastra' de Cenicienta.

"Fue muy dadivosa, cortés y me enseñó mucho; fue muy amorosa", afirmó la actriz.

"Esta fue mi primer película, solo había hecho proyectos tetrales y creo que Anjelica merece mucho crédito; me tomó bajo su ala y me dijo: 'Quédate conmigo, niña, puedes hacerlo'", relató Dodds.

"Siempre pensé en que ella podría ser la famosa madrastra, pero probablemente no podria hacerlo por su agenda y dije: "No me importa, voy a encontrar su telefono y voy a llamarla' (...) Y bueno, lo hizo", concluyó Barrymore.

Mira la reunión a continuación: