Cazzu se enfada cuando le preguntan por 'Sapito', de Belinda

Cazzu se enojó con la prensa luego de que algunos reporteros le preguntaron si se sabe 'Sapito', la canción de Belinda, pues anteriormente se dijo fan de la cantante y le mostró respeto a sus composiciones.

Cazzu recién estrenó el tema y video musical de 'Tú y Tú' al lado de Santa Fe Klan y Los Ángeles Azules, mismo que se grabó en Tepito. La cantante mostró sus mejores pasos en la grabación.

En un encuentro con medios, la trapera argentina fue cuestionada sobre sobre si se sabía el tema 'Sapito', de Belinda. "Esa no me la sé. Ustedes siempre me preguntan lo mismo. Deberían ser más creativos, nosotros escribimos canciones todo el tiempo y siempre tenemos algo diferente de qué hablar. Ustedes deberían escribir preguntas antes de venir".

Y es que los cuestionamientos de la prensa últimamente han girado en torno a su relación con Christian Nodal y a las comparaciones con Belinda, algo que ya está fuera de lugar.

Respecto al supuesto embarazo que tendría al lado de Christian Nodal, negó que en su vientre lleve al descendiente del intérprete de 'Botella tras Botella'. "¿Me veo embarazada? ¿Me veo gorda? Tal vez subí unos kilitos, tal vez estuve comiendo un poco de más. En México y en muchos lados se dijo eso, pero creo que no es la primera vez, ya tengo como cuatro hijos".

Con toda la tranquilidad, preguntó a los reporteros si su aspecto la hacía lucir como madre, pues en ocasiones se hacen especulaciones sobre embarazo cuando las famosas suben de peso.