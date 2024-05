Caso Bebé Reno se repite con Miau Astral; ¿quién es la influencer acusada?

La mini serie de Netflix "Baby Reno" ha causado revuelo en redes sociales, pues al tratarse de una historia de acoso basada en hechos reales que vivió el comediante escocés Ricard Gadd, llama aún más la atención que el sea el escritor, productor y protagonista al mismo tiempo, relatando su traumática experiencia con una acosadora.

Tras este filme, salieron a la luz algunos otros casos relacionados con historias de acoso, por lo que recientemente se ha vuelto mediática una acusación contra la influencer chilena Consuelo Ulloa, conocida como "Miau Astral", aquí te contamos más.

Recientemente, el músico chileno Sergio Infante realizó una acusación contra la influencer "Miau Astral" por presuntamente recibir acoso de su parte de manera similar a lo que hacía Martha en la serie de "Bebé Reno".

De acuerdo a la acción legal, la influencer y el denunciante se conocieron en el 2023 a través de una aplicación de citas y posteriormente tuvieron dos citas, tras lo cual Ulloa le confesó que tenía planeado un viaje a México, pero que si formalizaban la relación ella se quedaría en Chile.

El músico le respondió que no tenía intenciones de tener una relación seria, al igual que se lo había manifestado desde un principio, lo que terminó por destapar la furia de Ulloa, quien amenazó con que lo iba a desprestigiar a través de una "funa en redes".

Tras una tercera cita, el artista explica que decidió cortar cualquier tipo de vínculo con la astróloga, pues apenas alcanzaron a conocerse por una semana.

A partir de ese momento, asegura que ella comenzó a hostigarlo, pues con regularidad le enviaba numerosos correos desde distintas cuentas, la mayoría de ellas con nombres falsos, sumado a usar cuentas falsas para escribirle al entorno cercano del denunciante, incluyendo a familiares y amigos, acusándolo de ser un "hombre violento".

Ahora, el recurso de protección fue acogido a trámite por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile y tras esta situación, queda la duda ¿Quién es Miau Astral? ¡entérate!

Consuelo Ulloa de 35 años es una tarotista chilena y creadora de contenido relacionado con la astrología. Estudió socióloga en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En diversas entrevistas ha revelado que tuvo una infancia muy estricta.

Mi mamá fue sargento primero del Ejército de Chile, por lo que su formación militar la transmitía en la casa. Cuando me equivocaba en algo, ella me decía soldado que se equivoca repite el ejercicio y si me iba bien me decía con su deber nomás cumple.