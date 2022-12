Con su música, impulsa Vivir Quintana mensaje feminista

En su reciente visita a Veracruz, donde fungió como cantante principal de la cuarta tertulia musical ´Marea Violeta´ que organiza la Red Nacional de Refugios, Vivir Quintana compartió temas de su autoría y de tintes feministas, amor, lucha y corridos.

Acompañada de su guitarra, la intérprete de ´Canción sin miedo´, considerado el himno feminista mexicano, conquistó al público veracruzano a través de su potente voz, mensajes y labor feminista, la cual es reconocida por sus seguidoras, como denotó al finalizar su presentación en el Teatro Gutiérrez Barrios.

En entrevista con Galería la cantautora, quien recientemente firmó con Universal Music y formó parte del soundtrack de ´Wakanda por siempre´, conversó sobre su trabajo artístico y activista, proyectos y envió mensaje para quienes, como ella, buscan sumar a las causas actuales.

- ¿Cómo te sientes como healdiner de Marea Violeta?

- Me gusta mucho pertenecer a la Marea Violeta; creo que es muy importante que existan este otro tipo de conciertos porque también es muy cierto que tenemos que apoyar a la Red Nacional de Refugios.

También a este tipo de música que retrata otras realidades a las que no estamos tan acostumbradas a escuchar en los medios.

Para mí es muy bonito, muy poderoso, que existan estos teatros o recintos donde se nos ha presentado con la marea para hacer estas otras narrativas, eso también, para mí, da mucho poder.

-¿Cómo ha sido la cercanía con activistas y victimas de violencia?

-Es fuerte. Es algo muy loco, porque me ha pasado que, en conciertos, duramos más en la firma de autógrafos o fotos, incluso escuchando historias dura más que lo que dura el concierto y es como complicado, porque eso retrata que algo está pasando porque la mayoría son historias de violencia.

Mientras se pueda, vamos a seguir ahí, haciéndole este otro tipo de conexión por medio del arte.

Es bonito escuchar tantas historias y sobre todo ahorita en Veracruz, escuché a tres chicas que me dijeron ´Ya logré salir´ y para mí eso es valiosísimo.

- ¿Qué responsabilidad tienes ahora como autora del himno feminista?

- Con esta responsabilidad de seguir siendo muy congruente, creo que es una canción que busca la congruencia, la justicia, pero también busca el honor al amor, a esta otra transformación de amor que hablaba en el concierto y es tener esa responsabilidad que se viva.

Así como me paro en el escenario a decir cosas, también en lo privado, con mis amigas, mis papás, con la gente que tengo alrededor, esa es la responsabilidad que hay y de seguir haciendo este tipo de música.

- ¿Qué sigue para ti después de un 2022 tan exitoso?

- Quiero expandir más el mensaje de estas canciones, seguir apoyando a compañeras músicas como otras hicieron conmigo, creo que es importantísimo.

Casi no lo digo, pero a mí me gusta mucho apoyar a las niñas, las infancias, a los niños con lo que se pueda; estamos dando guitarras, instrumentos, porque eso es lo que yo buscaba realmente.

Antes de poder grabar un disco, los medios económicos que no tenía o el batallar de comprar una guitarra, eso; regresar un poco de lo que tanto la vida me ha dado.

Sí ha sido un año muy bonito, muy importante, también ha tenido sus momentos de frustración total, de no sé para donde irme, no sé que hacer, porque nunca le vas a dar gusto a nadie, pero en general estoy muy feliz, un poco exhausta realmente, pero estoy muy feliz.

Sí se viene un disco nuevo, tal vez dos porque queremos sacar los corridos, que son demasiado importantes y necesarios;

firmamos ya con Universal Music y estoy feliz porque hicimos un equipo muy grande y esta muy bonito.

Me encontré con compañeras increíbles que dentro de la disquera me dijeron ´estoy muy feliz que un proyecto como el tuyo vaya a estar aquí´, entonces es encontrarte a esas compañeras en otros lados y estoy muy feliz por eso.

- ¿Después de Veracruz, donde más te vas a presentar?

- Me voy al Día Nacional del Feminicidio en Chile, el 19 de diciembre, y cierro el año allá. Luego nos venimos a otra tertulia, en Ciudad Juárez, el 20 de enero, nos vamos al Vive Latino en marzo y todo lo que venga.

- ¿Mensaje para quienes quieran usar su arte a favor del feminismo?

- Les diría a todos esos artistas que quieren usar esa voz, que no se cansen de mostrar esa voz, porque luego se cree que no es comercial.

Sin embargo, creo que cabemos todos en todos lados, porque a fin de cuentas este mundo también es de nosotras. A mí lo que me gusta es hacer este tipo de canciones y nunca me cansé de mostrarlas y no me voy a cansar de hacerlo.

Entonces ahí van poco a poco abriendo esa brecha de que esta música es también para todos los oídos y creo que es necesaria. Decirles que no se cansen de mostrar sus canciones, de mostrar su arte y lo que realmente son.