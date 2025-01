Karla Sofía Gascón, una de las actrices más destacadas de la temporada, ha visto su nominación al Oscar en riesgo tras la divulgación de antiguas publicaciones en redes sociales con contenido ofensivo.

La polémica surgió tras la revelación de una serie de tweets en los que la actriz española emitió comentarios considerados racistas, discriminatorios y despectivos hacia diversas comunidades. Este escándalo ha generado una ola de reacciones en Hollywood y podría influir en el resultado de las votaciones de la Academia.

Los tweets en cuestión, publicados hace algunos años, incluyen críticas a la evolución de los premios Oscar, donde Gascón sugirió que las decisiones se tomaban con base en criterios de diversidad en lugar de méritos artísticos.

Asimismo, sus comentarios sobre la comunidad latina, el islam, la comunidad afroamericana y la actriz Miley Cyrus han sido calificados como ofensivos y discriminatorios.

Entre los mensajes más criticados se encuentran declaraciones sobre los premios Oscar, en las que mencionó que "parecen más una manifestación de Black Lives Matter" y comentarios despectivos hacia la población musulmana en España. También se viralizó un tweet en el que menospreciaba el reconocimiento al director mexicano Guillermo del Toro.

El escándalo ha desatado una gran controversia en la industria cinematográfica. Diversas figuras del cine y la televisión han condenado sus declaraciones, exigiendo a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas que tome medidas al respecto.

¿Cancelan nominación al Oscar de Karla Sofía Gascón? Esto desató la polémica

Con las votaciones aún en marcha, la presión aumenta para que la Academia evalúe si la nominación de Gascón sigue en pie o si se tomarán acciones en su contra. Mientras tanto, Emilia Pérez, la película en la que participa, también se ha visto salpicada por la controversia.

Ante la creciente polémica, Gascón ha optado por eliminar los tweets y ha emitido un comunicado en el que expresa su arrepentimiento por sus palabras.

"Quiero reconocer la conversación en torno a mis pasadas publicaciones en redes sociales y el dolor que han causado. Como parte de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y me apena profundamente por aquellos a quienes les he causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad".