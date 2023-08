Cancelan a Yosstop por ofrecer terapias psicológicas en 5 mil pesos ¿Volverá a la cárcel?

Una vez más, la youtuber e influencer Yoseline Hoffman se ve involucrada en la polémica, ahora, por ofrecer servicios de psicología sin contar con una cédula profesional. Si bien Yosstop terminó la carrea tras realizar el examen EGEL, aparentemente su título se encuentra en proceso.

¿Yosstop podría regresar a la cárcel?

Apenas el pasado 2021 la influencer logró dejar la cárcel después de estar tras las rejas durante al menos cinco meses por el delito de pornografía infantil.

Ahora de nueva cuenta se vio involucrada en la controversia debido a que se dio a conocer que está ofreciendo servicios de Psicología sin tener una certificación o cédula.

A través de grupos enfocados en psicología se dio a conocer el presunto delito que está cometiendo la influencer al hacer "usurpación de la profesión".

Se trata del Proyecto "Yo Soy Balance", el cual consiste en un proceso de sanación impartido por la propia Yoseline Hoffman, quien dice ser "Health Coaching".

"Considero que lo más importante y lo más difícil en esta vida es lograr un equilibrio/balance sano en todas las áreas importantes así que estoy aquí combinando el Health Coaching con Psicología y mi experiencia de vida para ser tu guía, acompañarte y ayudarte en este proceso tan trascendente".

Se lee en el portal de la influencer.

Sin embargo, en redes sociales hay una discusión que se avivó en las útimas horas debido a que indican que no cuenta con una certificación.

¿Quién la señala?

YossStop coach de vida. ¿?



La psicóloga Scarlett Espinoza denunció en sus redes sociales unos supuestos servicios de psicología que YossStop está brindando a través de su nueva página/IG "YoSoyBalance". Así que me puse a investigar que servicios se ofrecen + pic.twitter.com/Gfeq86FWkr — Meredith G ?? (@MerGarza) August 25, 2023

"Empecemos porque Yosstop no cuenta con cédula profesional de psicóloga. Eso quiere decir que lo que hace es ilegal, pues ofrecer cualquier servicio de psicología sin ser psicóloga incurre en el delito de usurpación de la profesión", escribió en redes la psicóloga Clínica Scarlet Espinoza.

Yoseline Hoffman 'Health Coach'

Hasta hace unas horas, la creadora de contenido tenía en sus redes sociales un programa llamado "Reconecta contigo", el cual tiene un costo de 5 mil pesos.

Pero lo que llamó la atención fue el hecho de que aparentemente era Hoffman quien daba las sesiones personales de forma quincenal, con duración de 60 minutos.

"La psicología no es un circo y la salud psicológica no es un nicho de oportunidad para influencers y actores que no la hicieron en esas áreas. Etiqueten a Cofepris a ver si nos explican qué se hace en estos casos", dijo Scarlet Espinoza.

Sin embargo, actualmente solo aparece disponible un evento llamado "LAS 3 A´S BÁSICAS EN TU VIDA - AGOSTO"; que consiste en un taller con duración de dos horas.

"Workshop online de 2 horas donde abordaremos estos 3 conceptos que son lo más importante para poder lograr una vida equilibrada y con buen autoestima, compartiré a través de mi experiencia y conocimientos el proceso de autodescubrirse, cómo romper con creencias limitantes, definir tus valores y lo que más importa en tu vida, elevar y entender tu autoestima, lograr esa autenticidad que te hace únic@ e irrepetible, cómo lidiar con las hormonas y la importancia del amor propio", describen al evento.

¿Qué dijo sobre la polémica?

La creadora de contenido mencionó que hizo un video para inspirar personas a que continúen estudiando y buscaba compartir su experiencia de estudiar en línea.

"De repente una persona se agarra de eso y empieza a inventar cosas para hacer alboroto. Lo que no entiendo es cómo pasé a yo vender psicoterapia. Así de fácil es como se hacen los supuestos y levantar falsos", dijo la influencer.