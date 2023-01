¿Camilo y Evaluna al borde del divorcio?; Problemas en la crianza de índigo

Desde finales del 2022, han surgido algunos rumores que señalan una crisis matrimonial entre Camilo y Evaluna Montaner, todo esto después de que dieran a luz a su primera hija, Índigo.

Parece que la crianza de su bebé podría ser la razón de su crisis matrimonial, pues el programa ´Al Rojo Vivo´ de ´Telemundo´ informó que la pareja supuestamente tomo la decisión de asignarle el género no binario a su pequeña ya que quieren que ella lo escoja cuando sea grande.

Al parecer esto ha causado malestar en la familia, pues según Ricardo Montaner su familia es cristiana y por parte de Camilo su familia es católica.

Por lo que se sabe que estas religiones no están a favor de este tipo de temas como la diversidad sexual y la identidad de género.

En un principio tanto Evaluna Montaner como Camilo dejaron claro que llamarían a su hija Índigo, ya que se trata de un nombre neutro en el que no se le designa ningún género al bebé, para cuando la pequeña fuera mayor pudiera decidir con cuál género se siente más cómoda ya sea mujer u hombre. Esta decisión de ambos artistas es la que señala que podrían estar al borde del divorcio debido a las múltiples discusiones que se han suscitado entre la familia de ambos ahora que han definido el género como no binario.

En redes sociales ya se conocen algunos comentarios de sus fanáticos quienes piden que no se separen, pues los consideran "una pareja perfecta"

"No, no se separen", "por ellos creí en el amor", "ay no, todo se va a arreglar", "deberían dejar que su hija elija y así se evitan estas peleas", fueron algunos de los comentarios que desde ya se leen en redes sociales.

Sin embargo, ninguno de los artistas se ha pronunciado para afirmar o desmentir lo que dijo el programa de Telemundo.