Briella va con todo contra supuesto plagio de Shakira

La canción de Briella fue estrenada seis meses antes que la de Shakira y tiene "palabras muy similares", por lo que pidió que le dieran crédito la cantante y Bizarrap en caso de su tema les haya servido de inspiración.

"Más que nada ha sido por la polémica. Ambas partes son partes muy serias. Se ha creado una polémica por un tuit que hizo; hay mucho respeto, pero es simplemente la polémica. Como dice Briella puede ser una coincidencia y ella no quiere una sensación agridulce. No es una demanda ni nada por el estilo, es solo para arreglar el asunto. Es simplemente para aclarar. Si fue una casualidad, fue una casualidad", señaló el abogado Jean Paul Vissepo a Telemundo.

Briella quiere llegar a un acuerdo amistoso

Briella no quiere confrontar ni demandar a Shakira, sino asesorarse para ver cómo puede probarse que se inspiraron en su canción, para llegar a un acuerdo "amigable", por lo que el abogado de la venezolana ya se puso en contacto con el equipo legal de la colombiana.

Cuando salió la canción de Shakira, "BZRP Music Sessions #53", varias personas señalaron que era un plagio de la canción "Solo tú", de Briella, pues la letra y la canción son muy parecidas.

"Mi canción ´Solo tú´ (junio 2022) /La BZRP Session de Shakira (hoy) ¿Qué opinan ustedes?", publicó Briella el 11 de enero en su cuenta de Twitter, y agregó que ama a Shakira y que hasta era un honor que la plagiara.

"Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer. Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida. Ella fue y es una inspiración enorme".