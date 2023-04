Estrellas surcoreanas se apoderan de Coachella 2023; Blackpink rompen récord

Este sábado 15 de abril, el grupo femenil originario de Corea del Sur, Blackpink, posicionó al kpop como un género musical con total auge alrededor del mundo, luego de presentarse con exitosa en el Festival de Música y Artes de Coachella 2023.

Alrededor de 60 minutos fue lo que duró su presentación, en donde Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, deleitaron a sus millones de fans, tanto del publico como quienes los veían a través de sus móviles. Blackink interpretó canciones como: "You and me (Moonlight)", "Whistle", "On the ground", "Light up the sky", "How you like that", entre otras.

Rompen récord

De manera inesperada para muchos, Blackpink se robó el show. De acuerdo a datos de TechRadar, las cuatro estrellas asiáticas rompieron un récord importante en Coachella 2023, al convertir su presentación en la más vista en la historia de este festival con 250 millones de espectadores en vivo en su canal de YouTube.