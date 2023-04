¡Enloquecen a fans! Blackpink causa furor durante concierto en CDMX

La banda femenil de k-pop, Blackpink, ofreció su primer concierto en el Foro Sol de la ciudad de México, con una asistencia de más de 50 mil personas, quienes cantaron y bailaron junto con la agrupación.

Las cantantes coreanas, Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé, llegaron al escenario con una vestimenta color rosa claro, las cuales fueron cambiando a lo largo de todo el concierto, el cual incluyó canciones como "How You Like That", "Don´t Know What To Do", "Garden of Light" y "Hard To Love".

Durante el show, el grupo confirmó haber probado fruta con chile, sin embargo, lo que desató aun más la locura de los fans fue cuando intentaron hablar español, algunas apoyadas por su celular: "Es mi primera vez en México" o "Ya estoy practicando mi español".

"Te amo, México", dijo Jennie con ayuda de una aplicación.

Para finalizar la noche, los grupos de fans lograron hacerles llegar 4 sombreros charros, por lo que no dudaron en portarlos y posar para la foto, mientras desde el público de escuchaba el ´Cielito lindo´.