¡Bellakath contará su vida en una serie de Netflix! Esto es lo que sabemos

¿Eres fan de Bellakath? ¡Entonces tenemos buenas noticias para ti! Y es que la reguetonera ha dado un anuncio que emocionó a todos sus seguidores: tendrá una serie de Netflix en la que contará su vida.

¡Así como lo lees! La intérprete de ´Gatita´ y ´Reggaeton champagne´ dará todos los detalles de su camino a la fama gracias a un proyecto que ya se está cocinando con la plataforma de streaming, del cual todavía no se ha fijado una fecha de estreno.

"Voy a sacar mi serie de Netflix, va a estar muy perra: toda mi vida, todo lo que tuve que pasar para estar aquí, porque nadie me lo regaló", reveló.

Hilda Katherinne Huerta, originaria de la Ciudad de México, informó lo anterior durante una transmisión en sus redes sociales, en la que recordó algunos momentos que vivió durante su infancia y adolescencia, antes de convertirse en famosa.

"Jamás me había puesto unos Jordan antes, puro Converse en la primaria, pero anhelaba tener unos Jordan, nada más que estaba morrilla, no sabía cómo conseguirlos. En ese entonces los Jordan estaban bien caros", relató.

Bellakath sacará nuevo álbum

Durante el Live, Bellakath además compartió sus planes para este 2024, entre los cuales está su nuevo álbum con canciones de su autoría. También señaló que planea una nueva colaboración, ahora con el artista peruano Faraón Love Shady.

"Así como les dije del álbum que iba a ser bien cab..., álbum que yo escribí todo, que me senté con el productor y hasta tengo participación en algunas pistas. (...) A mí me gusta hacer lo que hago, llevo tres años en esto y la neta amo el reguetón. Yo no quiero ser bellaca por moda", externó.