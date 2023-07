Bárbara Torres pide a las mujeres que la salven en la Casa de los Famosos

Bárbara Torres pidió a sus fanáticos y en especial a las mujeres que votaran por ella para salvarla este domingo de eliminación en La Casa de los Famosos México. La actriz y comediante indicó que desea seguir en la competencia ya que representa a las personas que están atravesando por problemas hormonales y que le gustaría ser la primera integrante del equipo cielo en ganarle al "Team Infierno", pues hay que recordar que no ha salido ninguno.

La actriz que le dio vida a "Excelsa" en la Familia P.Luchese encuentra nominada junto a Wendy Guevara y Poncho De Nigirs, lo que la pone en riesgo de salir de la competencia, ya que son de las celebridades que cuentan con más apoyo. Es por esa razón que la comediante acudió a uno de los cuartos para hablar ante las cámaras y pedirle a sus amigos y seguidores que voten por ella para poder seguir en la casa, en donde ha tenido varios desencuentros con personalidades como Sergio Mayer.





Bárbara Torres le quiere ganar al Team Infierno

Torres, de 52 años, indicó que todos los integrantes del reality están justificando su nominación por el tema hormonal que tiene debido a la menopausia. "Luego me enojé porque todos están justificando que quieren que me salga por mis hormonas y yo no me quiero salir por mis hormonas, entonces me agarró una crisis existencial adolescente, porque esto es algo así como lo que pasa en la adolescencia, pero a los 50", destacó la celebridad.

Asimismo, reconoció que aunque ha tenido sus diferencias con la mayoría de sus compañeros dentro del reality, tiene cosas en común con ellos. Además, señaló que Poncho De Nigris y Wendy son unas personalidades muy fuertes, por lo que necesita de la ayuda del público para mantenerse en la competencia. "Voy contra dos personas que están fuertes: a Poncho ya lo salvaron, Wendy es una niña que está metida en redes, es una divina. Entonces, contra las dos personas que voy son unas divinas".

La actriz también resaltó que representa a todas las mujeres que están atravesando por una situación similar. "Todas las mujeres que están en su casa, todos los que tienen una mamá, una prima, una abuela que están así, saben que nos ponemos medio mal, pero luego decimos ´Quiero ponerme bien´ y acá estoy poniéndome bien, aunque no saben todo lo que me pasa por dentro", indicó Bárbara Torres, quien señaló que quiere ser la primera en ganarle al "Team Infierno".

"Me encantaría quedarme y me encantaría ser la primera que le gane al Team Infierno. Entonces, ahí invoco a todas las mujeres de mi edad, a todos los que andan por ahí siguiéndome, a los que me apoyan allá afuera, a todos los que son mis amigos, a mis amigos actores, les pido que me ayuden porque tengo ganas de seguir acá adentro. Y pasaría a la historia porque sería la primera que remueve a alguien del Team Infierno", señaló Torres, quien resaltó que no ha sido fácil estar en La Casa de los Famosos.

A pesar de que Bárbara desconoce que hay muchas personas del público que no la quieren en el reality, aseguró que está consiente de que tiene haters. "No saben lo encantaría ver los comentarios que me ponen, tanto los buena onda como los que no; no saben lo mala onda cómo me divierten, aparte agradezco esos comentarios porque esa gente me sigue y está viendo todo lo que hago", destacó la comediante que está en peligro de salir.