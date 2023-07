Wendy Guevara llora por comentario de Bárbara Torres: "Tú no eres mujer"

Wendy Guevara se ha convertido en un icono de "La Casa de los Famosos México" gracias a su simpatía, honestidad y autenticidad. Aunque esto no la salvó de ser nominada por primera vez junto a Jorge Losa, Poncho de Nigris y Bárbara Torres, quien un desesperado llamado por ser salvada lanzó un comentario discriminando a la influencer que entre lágrimas relató la incómoda charla con la actriz.

La integrante de "Las Perdidas" recibió su primera nominación de la temporada por "La Barby Juárez", quien es líder de la semana y, por ello, podría salvar al actor Jorge Losa que también se encuentra en la cuerda floja con el mayor número de votos en contra. Algo que logró angustiar a Bárbara Torres y en un grito desesperado le suplicó a la boxeadora que fuera a ella a quien le ayudara, pero su argumentó incomodó a Guevara.

"Ya sólo quedamos dos mujeres en la casa, porque tú no eres mujer (...) Yo le dije a ´Barry´ que me salve a mí porque somos las dos mujeres reales. Tú no, tienes pen* y sen**, tú eres hombre"

Dijo la actriz de "La Familia P. Luche" causando gran indignación entre todos lo integrantes de la casa que notaron la incomodidad de Wendy Guevara al relatarlo entre lágrimas.

Sergio Mayer defiende a Wendy Guevara

El relató de la también modelo generó molestia entre los participantes, quienes de inmediato intentaron hacerle ver su error a Bárbara Torres señalando que Guevara ingresó a "La Casa de los Famosos México" representando al grupo de mujeres tal y como ella lo estaba haciendo, pese a ello continuó con los comentarios.

y sigue con sus comentarios transfobicos y que bueno que Sergio le diga y la eduque por pendeja #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/0iklfLEDkl — g (@laferxxita) July 13, 2023

"Wendy es mujer. Ella representa mujer, el miembro es lo de menos, es la actitud, es cómo se sienta ella. Tienes que aprender a utilizar un lenguaje inclusivo, fuera de broma"

Puntualizó Sergio Mayer mientras Poncho de Nigris apoyaba a Wendy Guevara tratando que la actriz comprendiera la gravedad de sus palabras.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar y una vez más los fanáticos se unieron para defender a Wendy Guevara. "Me encantó ver como Sergio y Poncho la defendieron", "Con la niña no", "Wendy tiene la fortaleza para soportar eso y más", "Sí le dolió a Wendy", "¡Qué onda con Bárbara!" y "Los ojitos de mi Wendy", fueron algunos.