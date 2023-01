Bárbara de Regil se defiende ante acusaciones de homofobia

Quien rompió el silencio tras el supuesto tuit homofóbico que posteó, fue Bárbara de Regil, después de ser megacriticada por decir que los heterosexuales eran mejor compañía que los gays.

"Con los gays sólo puedes platicar sobre dragas, travestis y cantantes pop. Con los heteros puedes platicar de arte, música, ciencias sociales, política, astronomía, medicina, etcétera. Mucha mejor compañía los heteros", según publicó.

Así que la actriz respondió a sus ´haters´ en su Instagram: "Uno, yo me siento muy por encima de ello, yo esto ya, me la pela, nada me afecta nada me roba mi paz".

"Pero hace un año leer un mensaje como este que me decía asquerosa, me hubiera puesto a llorar", sentenció la guapa y sensual famosa.