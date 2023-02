Ana Bárbara regresa en marzo al Auditorio Nacional con ´Bandidos Tour´

Luego de su exitoso debut en el Auditorio Nacional el año pasado, con su gira ´Pedazos de mi alma tour´, la cantante Ana Bárbara se encuentra lista para volver a conquistar el recinto de la Ciudad de México con ´Bandidos Tour´, mismo que iniciará este 4 de marzo con sus más grandes éxitos musicales.

"Esta gira lleva ese nombre porque este año se cumplen veinte del tema ´Bandido´, el cual volvió a tomar un fuerte giro en redes entre los jóvenes", comentó ´La reina grupera´ a medios de comunicación capitalinos.

´Para todos los que tuvieron oportunidad de acompañarme el año pasado con mi gira anterior, les puedo asegurar que aquí habrá grandes sorpresas en tributo a esos veinte años de ´Bandido´ y casi treinta años de trayectoria", dijo intérprete de éxitos como ´La trampa´, ´Me asusta pero me gusta´ y ´Como me haces falta".

Proyectos

De igual forma la también compositora fue cuestionada sobre si le gustaría realizar una bioserie sobre su vida personal y artística, tal como lo han hecho otras figuras del espectáculo, a lo que respondió:

"A mí las bioseries no me gustan tanto, porque como no me gusta echar mentiras, para que sacó las verdades", bromeó.

"Quizá cuando tenga muchos años más, cuando esté todavía más traqueada o cuando cuelgue los tenis hagan una bioserie sobre mí, pero solo espero cuiden mi honra y se cuente la verdad de todo", subrayó.

De acuerdo con la cantante, ha vivido situaciones dolorosas y "muy terribles" las cuales la han llevado a la depresión. Sin embargo, aseguró que, a pesar de todo eso, ha salido adelante.

"Quizá otra persona se hubiera muerto por las cosas que me han pasado" -aseguró- "Antes me daba miedo, no sentía orgullo, pero ahora estoy muy orgullosa de haber salido de tanto bache de tantas presiones de tantas cosas."

Ana Bárbara se encuentra promocionando el tema ´La jugada´, a dueto con Vicente Fernández (Q.E.P.D.), el cual se convierte en el primer tema póstumo del ´Charro de Huentitán´.