Bad Bunny: letra y significado de 'Mónaco' ¡El conejo malo regresa!

Después de tomar un descanso, Bad Bunny regresa a encabezar las listas de reproducción, siendo uno de los artistas más aclamados de los últimos años regresa con su quinto disco 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', que promete ser uno de los más escuchados este 2023, aquí te contamos todos los detalles.

El 'conejo malo' siempre se ha caracterizado por sus referencias deportivas en sus canciones. Desde el fútbol hasta la WWE o la NBA, con las que ha participado como músico, pero también como protagonista, ya que ha luchado en algunos eventos de lucha libre de la compañía norteamericana y también ha podido jugar en el partido de famosos que se organiza los viernes del 'All-Star Weekend'.

En Nadie sabe lo que va a pasar mañana, Benito hace declaraciones sumamente personales de cosas que lo rodean, como lo complicado que ha sido para él lidiar con la fama y los chismes alrededor de su vida privada. Pero en particular, llama la atención por dejar de lado el reggaetón para enfocarse en beats más minimalistas con los que marcaría su regreso a sus raíces en el trap.

Bad Bunny una vez más colabora con sus colegas del género urbano, apareciendo en su álbum nombres grandes como Tego Calderón, Arcángel, Ñengo Flow, De la Ghetto, Feid, Mora, Bryant Myers, Young Miko, Eladio Carreón y más.

¿Qué tal? ¿Listo/a para escuchar 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'?









Bad Bunny y su admiración por los grandes: Maradona o Lebron James

En la segunda canción del disco, cuyo título es 'Mónaco', ha vuelto a hacer alusión a algunos referentes actuales o del pasado. En las primeras estrofas, Bad Bunny hace un guiño al boxeo y la lucha libre: "Tú eres un charro, Rocky "The Kid", una porquería. Y yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Maivia".

Siendo la historia de Rocky Balboa la cinta cinematográfica de Rocky Marciano, mientras que Rocky Maivia fue uno de los primeros nombres que utilizó Dwayne Johnson en la WWE.

El cantante ha dejado también una referencia a la Fórmula 1: "Primero llegó Verstappen, después llegó Checo". Una mención a los dos pilotos de Red Bull en la parrilla del campeonato automovilístico más importante del mundo y que une con Mónaco, el nombre de la canción y el lugar donde se encuentra uno de los circuitos más famosos del mundo.

"Lo que tú haga', a mí no me impresiona, es como meter un gol después de Messi y Maradona". Es la línea dedicada al mundo del fútbol mencionando a dos de los jugadores más grandes de toda la historia. Además, el baloncesto entraba en escena cuando decía lo siguiente: "A ti no te conocen ni en tu barrio, ayer estaba con LeBron, también con Di Caprio". Bad Bunny ha coincidido en varias ocasiones con la estrella de Los Ángeles Lakers, una leyenda viva de la NBA.

Frases de 'Mónaco', el nuevo tema de Bad Bunny

Dime, dime

¿Esto es lo que tú querías?

Yo soy fino, esto es trap de galería

Tú eres un charro, Rocky "The Kid", una porquería

Y yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Maivia

Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía

Los gastos de noche, facturo to' el día

Tanta plata que, que me gusta que

Me chapeen, por eso le meto a toa' estas arpía'

Ustedes no saben lo que es estar en altamar con doscientos cuero'

¡Corre a escucharla!