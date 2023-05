¡Prepara el bikini! Backstreet Boys anuncia residencia en Cancún en abril 2024 (+ Video)

En el marco de su trigésimo aniversario, el grupo de pop estadunidense Backstreet Boys anunció una residencia en Cancún, donde celebrarán del 18 al 21 de abril de 2024.

Así lo dieron a conocer los Kevin, Nick, Howie, AJ y Brian en sus redes sociales, donde compartieron un video en el que invitan a festejar con el quinteto el próximo año.

"¿Adivinen qué? La fiesta no para aquí. Acompáñennos en Cancún en abril de 2024, para seguir la fiesta", expresa AJ.

"Estaremos celebrando nuestro trigésimo aniversario con ustedes, todo el año. Y vamos a festejar finalmente en Cancún (...) Nos vemos ahí", agregó el quinteto.

Si bien el video se encuentra en las redes sociales de los intérpretes de 'I want it that way', el anuncio oficial se ubica en su sitio web, el cual solicita un registros vía correo electrónico para obtener "más detalles" del evento.

Mensaje

Los intérpretes de 'I want it that way' culminaron recientemente su tour mundial 'DNA World Tour', del cual realizaron 218 shows en 44 países.

"Esta fue la forma perfecta de celebrar treinta años y estamos muy agradecidos con todos los que hicieron posible estos shows, ustedes hace lo que hacemos especial y no podríamos hacerlo sin ustedes. Los amamos y los veremos pronto", firma el grupo en sus redes.

Tras el cierre de la gira, el quinteto externó en sus redes que volverían "a la playa" y, posteriormente, compartieron un post en Instagram donde mostraban unas coordenadas que confirmaron la ubicación de Cancún, Quintana Roo.

"Hemos esperado durante mucho tiempo, no podemos esperar más...", escribe el mensaje oficial en redes de la agrupación, frase con la que evocan el tema de su primer álbum, 'We've got it goin' on'.

"Así que pensamos en que ahora sería el momento perfecto para decirles que vamos a estar llevando nuestra trigésima celebración ¡EN CANCÚN, ABRIL 2024!", agrega la banda.

Será en las próximas semanas cuando a través de su sitio web y suscripción al mismo vía correo electrónico se reciban detalles de la residencia mexicana del quinteto estadunidense, originario de Orlando, Florida y ganador de premios como American Music Awards, Billboard, MTV y más.