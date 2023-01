Así era el maltrato que Shakira recibía por parte de su suegra

En imágenes que difundieron internautas en Twitter, se ve cuando la entonces suegra de Shakira le agarra de manera brusca el rostro y le pide que se calle con el dedo índice cruzado sobre sus labios.

Esto ocurrió frente a Gerard Piqué, quien solo observó cómo su madre maltrataba a su pareja, sin decirle nada.

¿Contexto?

Al parecer la discusión empezó porque Shakira se puso un vestido sin sostén, obligándola a ponerse una chamarra encima para que no se le viera nada.

Algunos de los comentarios que generó el video en el que la suegra maltrata a Shakira fueron:

"Cuánto has aguantad por amor", "Qué tarde saliste de ahí", "No puedo creer todo lo que soportó", "Y el padre de sus hijos callado, mirando cómo la maltrata", "Piqué no la defendió".