Adrián Uribe en problemas legales; señalan deuda millonaria

Este miércoles 2 de agosto, el famoso conductor de televisión, Adrián Uribe se colocó en el ojo del huracán en el mundo de la farándula después de que el programa de espectáculos "Chisme No Like" ventilara los problemas legales que está enfrentando el actor de 49 años de edad.

A lo largo de su carrera, el comediante y actor se ha consolidado como una de las máximas figuras del entretenimiento gracias al excelente trabajo que ha realizado en proyectos como "La Hora Pico", "¿Quién es la máscara?" y "La parodia".

Ahora, el también creador del personaje del "Vítor" volvió a aparecer en el ojo público, pero desafortunadamente no es por el estreno de un nuevo proyecto sino por en juicio legal que está enfrentando por una demanda que interpusieron un grupo de sus excolaboradores.

Adrián Uribe está en problemas legales

En una de las recientes transmisiones del programa "Chime No Like", los conductores destaparon que Adrián Uribe no vive su mejor momento financiero después de una demanda que le interpusieron por despido injustificado. A partir de ese momento se ha visto envuelto en distintos conflictos financieros.

De acuerdo con la investigación, el también actor de cine ha enfrentado una serie de problemas con abogados, lo que provocó que la deuda con varios de sus trabajadores incrementara de manera considerable. Se detalló que el actor debe más de 6 millones de pesos por la indemnización de despido injustificado.

El programa "Chisme No Like" reveló que los problemas del actor comenzaron hace siete años, pero fue en este 2023 cuando alcanzó su punto más alto. Al parecer Adrián Uribe, uno de los conductores más queridos, fue embargado de una de sus lujosas propiedades.

Los conductores del programa especializado en temas de la farándula detallaron que a Adrián Uribe le fue embargada una propiedad valuada en 100 millones de pesos. Al parecer la lujosa mansión está ubicada en Jardines del Pedregal, una de las zonas más exclusivas en la capital.

Hasta el momento Adrián Uribe no se ha reportado al rumor que comienza a tomar más fuerza en el mundo de la farándula, pero se espera que en los días aclara si es cierto que cuenta con un proceso legal en su contra y a cuánto asciende su millonaria deuda.