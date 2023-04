Fiscalía indaga a Adrián Marcelo por presunto abuso sexual

El presentador Adrián Marcelo fue acusado de agresión sexual por parte de una usuaria de redes sociales.

Tras la publicación Adrián Marcelo respondió con un meme que dice ´ok, aquí vamos de nuevo´, dando a entender que está listo para enfrentar la nueva polémica.

Carolina Lerma mediante su perfil denunció al conductor regiomontano. El pasado jueves 6 de abril, justo el día del cumpleaños del también influencer, una joven declaró que tuvo una relación amorosa con el también comediante en 2021 y acusó que así fue cómo cometió el abuso.

La presunta aparente víctima especificó el tipo de abuso que sufrió por cada uno de los acusados. "Mis agresores son Adrián Marcelo en febrero del 2022 y Miguel Ángel en marzo de 2019, ambos casos han sido en distintos contextos, el primero con abuso de poder y el segundo con abuso de confianza".

Asimismo Carolina expresó que en cualquiera de los casos resultó afectada en diferentes aspectos de su vida. Y afirmó que con la publicación de tales acusaciones busca librarse de acusaciones.

"Ha sido difícil sobrellevar este daño emocional y psicológico, solo busco dejar de cargar con las acciones de otras personas", escribió.

A través de su cuente de Instagram, la joven publicó una imagen con el texto acusatorio, además del nombre de los dos sujetos inculpados: "Fui víctima de acoso/abuso sexual, en más de una ocasión", acusó.

Según Lerma, también realizó la denuncia para ayudar a otras mujeres que hayan sido víctimas silenciadas y para interrumpir a sus agresores en caso de que pretendan cometer el mismo comportamiento.

Y continuó con la explicación del acto cometido en su contra: "El pasado 4 de febrero del 2022 tuve un encuentro con Marcelo debido a que meses atrás tuvimos una relación sentimental...él sugirió vernos en un departamento a lo cual yo preferí hablar en su auto ya que mi intención era ser breve", declaró.

"Estando en su auto y yo expresándome acerca de todo lo que habíamos vivido y cómo me hizo sentir con su mal trato hacia mí, él comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué".

"Me hizo sentir mal primero que nada porque realmente no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos. Me dijo que él era así de cínico, siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él e incluso mencionó de forma disgustada que yo siempre lo dejaba con las ganas como si yo tuviera la culpa al no querer hacerlo", agregó.

Carolina anotó que después del shock se retiró "sin decir una palabra".