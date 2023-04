Anuncia Arctic Monkeys nueva fecha en la Ciudad de México

Tras anunciar el 12 de abril su regreso a la Ciudad de México el 6 de octubre, Arctic Monkeys reveló este martes 18, a través de sus redes sociales, la realización de un segundo show el sábado 7 en el Foro Sol de la Ciudad de México.

La empresa de espectáculos Ocesa confirmó la noticia, de la que destacó los boletos ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Retorno

Arctic Monkeys cerró el 2022 con el lanzamiento de su nuevo álbum, ´The car´, del cual se desprenden temas como ´Body paint´ y ´I ain´t quite where I think I am´.

Los intérpretes de ´I bet that you look good on the dancefloor´ acaban de concluir una gira por Asia, tras presentarse con éxito en Australia en enero.

Será en este mes cuando retomen los escenarios con el inicio de su gira por Europa, donde se presentarán en puntos como Alemania, Francia, Países Bajos, Noruega, entre otros.

Posteriormente, recorrerán Estados Unidos a mediados de año y, como broche de oro, ofrecerán dos shows en el Foro Sol de la Ciudad de México, acompañados por los irlandeses Fontaines DC y la banda estadunidense The backseat lovers.