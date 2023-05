Ángela Aguilar, ¿princesa de la música mexicana? (+Video)

Un chisme del espectáculo siempre cae bien, y sobre todo si es en viernes. Resulta que hace unos días la cantante mexicana Ángela Aguilar volvió a estar en el ojo del huracán, esta vez por una declaración que hizo ya hace algún tiempo.

Queda claro que la heredera de la dinastía Aguilar tiene muchos admiradores, pero como toda joven artista también hay varias personas que parece ser no está muy felices con los comentarios que a veces hace la artista de solo 19 años.

Y es que desde que dijo alguna vez que era "25 por ciento argentina" hay internautas que parecen haber agarrado una especie de ´odio personal´, por lo que están muy al pendiente de lo que dice la cantante.

Hoy, una cuenta de Twitter recuperó un comentario que hizo durante la alfombra roja de los Premios Juventud en julio del 2022, cuya presentación en el escenario fue aplaudida por todos. Aunque lo que destacaron en redes fue lo dicho por la intérprete de música mexicana.

"Me dicen la princesa de la música mexicana y a veces no me la creo; entonces, con la corona, quizá me la voy a creer", es el fragmento que se ha hecho viral en las redes sociales, y que ha generado diversos comentarios.

Muchos tienen que ver en sobre si en verdad merece ese título, siendo que ha presumido (más recientemente) tener ascendencia de otras partes del mundo. Incluso sus comentarios han sido comparados con los ´deslices´ que últimamente ha cometido Martha Higareda.

Sin embargo, en la declaración completa, la joven habla acerca de por qué eligió vestirse así, y parece que su comentario final fue un poco sacado de contexto.

Y hay que mencionar que varios presentadores y medios, principalmente de Estados Unidos, sí la han llamado la princesa de la música mexicana.