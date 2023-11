Andrea Torre, actriz de "Una familia de diez" revela su lucha contra el cáncer

La actriz mexicanana, Andrea Torre, conocida por su icónico papel como "La Nena" en la serie de comedia "Una Familia de Diez", sorprendió a sus fans al revelar su lucha contra el cáncer de mama, que padece desde hace un año. Fue mediante un emotivo video de TikTok, que compartió videos de su padecimiento.

En el video, Andrea muestra diversas tomas de sus sesiones de radioterapia, acompañada de su familia y amigos. La noticia ha conmovido a los seguidores de la serie, quienes no esperaban esta revelación sobre la salud de la actriz, que ha mantenido en secreto durante varios meses.

La actriz confesó que mantuvo su enfermedad en privado, contando únicamente con el apoyo de amigos cercanos y su familia.

"Me gustaría platicarles algo que me cambió la vida de un momento a otro. Hace un año y 4 meses me detectaron cáncer de mama, una noticia fuerte que tomé con buena actitud para salir adelante".

Escribió Andrea

La actriz explicó que su cuerpo pasó por 18 quimioterapias, 1 operación, 16 radioterapias y 12 inmunoterapias para poder vencer esta enfermedad.

Con una gran valentía , Andrea compartió detalles íntimos de su experiencia, destacando la importancia de la detección temprana en la lucha contra esta enfermedad.

"Gracias a mi esposo, sin ti no lo hubiera logrado, Te amo Pedro de Pinedo, mis hijos, mi familia, amigos, mi equipo de doctores y a las enfermeras que me cuidaron, esta lucha fue más llevadera. Gracias", escribió.

El video muestra a Andrea en diversas etapas de su tratamiento, desde el primer día del diagnóstico hasta su última sesión de radioterapia, donde realizó el toque de campana para marcar el final de su tratamiento contra el cáncer.

Su mensaje, no solo refleja su coraje personal, sino que también buscó concientizar sobre la importancia de la salud y el cuidado propio.

"Si se detecta a tiempo, es curable. No dejen de chequearse e ir con un Oncólogo", agregó Andrea.

La actriz, reconocida por su talento cómico y su carisma en la pantalla, ha recibido una avalancha de mensajes positivos en donde destacan su fortaleza.

Hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración oficial por parte de la actriz o algún miembro de su familia, siendo el video de TikTok la única fuente de información sobre su enfermedad, además del único comentario de la actriz. En los comentarios de la publicación, los seguidores expresan su solidaridad y apoyo a Andrea, destacando su valentía y la importancia de tener a su esposo, Pedro Ortíz de Pinedo, a su lado en este difícil momento.

¿Quién es Andrea Torre?

Andrea Torre, la actriz de Una Familia de Diez, forma parte de una familia numerosa, siendo la menor de 11 hermanos, entre ellos el reconocido actor José María Torre. Además, se encuentra casada con Pedro Ortiz de Pinedo, productor de "Una Familia de Diez", con quien comparte una historia de amor que ha perdurado más de una década, y tienen tres hijos: Regina, Federico y Diego.

Cabe mencionar que, su hermana Fátima Torre, también actriz, ha llegado a sustituirla en la serie "Una Familia de Diez", dado que ambas son notoriamente parecidas.

Hasta el momento, la revelación de su batalla contra el cáncer ha generado una ola de mensajes de aliento y en las redes sociales, demostrando el cariño y aprecio que sus fanáticos sienten por la actriz.