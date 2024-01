Andrea Legarreta y Annet Cuburu polémica entre las conductoras

En medio de sus vacaciones de invierno del programa 'Hoy', Andrea Legarreta se convirtió en tendencia en redes sociales y su nombre acaparó las noticias de espectáculos del país debido a que Anette Cuburu hizo una serie de delicadas declaraciones en su contra.

La guerra entre las conductoras

En entrevista para el canal de YouTube de Ana María Alvarado la ex conductora de 'Venga la Alegría' tachó de "estúpida" a la conductora de 'Hoy' y la acusó de haber hecho de su estancia en el matutino de Televisa un infierno, junto a la productora Carmen Armendariz.

Y pese a que en programas de YouTube y de Televisión los conductores tomaron partido, al igual que usuarios en redes sociales, Andrea no había dado una respuesta concreta; el 8 de enero que volvió al foro del programa de HOY donde ha formado parte por 25 años, sus seguidores seguian esperando alguna respuesta.

Estas fueron las declaraciones de Andrea Legarreta

Sin embargo, fue afuera de las instalaciones de Televisa que la conductora atendió a la prensa y comentó: "A mí nadie me ha regalado nada, tengo una carrera desde los 8 años, que fue cuando entré aquí a Televisa".

"Mi trabajo lo respalda, al final siento que ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió, yo no fui a decir que ella tenía algo con el 'Negro', no me corresponde, ni me interesa la vida de nadie, lo que haga cada quien con su vida y quien lo haya dicho por favor que le aclare que le mintieron"

Y añadió: "Se la vive odiando a la persona equivocada, yo lo único que deseo es que esté bien, de verdad, se lo deseo de corazón por sus hijitos, por su familia, por ella, odiar de esa manera debe ser muy fuerte y le deseo que esté muy bien".

Andrea Legarreta afirmó que para ella ya es común que intenten ensuciar su imagen con supuestos romances: "nadie es perfecto pero de ahí a ser alguien que quiere ocasionar un daño, siento que un matrimonio no se disuelve por un chisme".

La conductora asegura que ella lo único que desea es que su ex compañera tenga estabilidad emocional y una vida bonita para "que deje de odiar a las personas de manera injusta".

La famosa asegura que en caso de haber dicho un chisme como el que comentó Anette Cuburu, uno de los afectados hubiera sido Raúl Araiza, a quien considera como un: "hermano, es un rumor, un chisme".

Anette Cuburu

Le pidió a Anette Cuburu que si dice tener pruebas de un romance que tuvo fuera de su matrimonio: "Que saquen sus pruebas, que comprueben, que saquen fotos, videos, lo que tengan, de verdad no van a encontrar nada".

Una de las hijas de Andrea Legarreta "no es hija de Erik Rubín"

Finalmente, ante el hecho de que en redes sociales hayan involucrado a sus hijas, dando a entender que una de ellas podría no ser de Érik Rubín, Andrea Legarreta señaló que es una falta de respeto tanto para ella, como para su familia.

Anette Cuburu

"Me tengo que hacer primero la prueba de ADN yo que ellas, no soy una persona sucia que le desea mal a la gente, yo tengo lo que tengo por mi trabajo, de paso se llevan a otras personas, otras familias, hay que ser cuidadoso y conectar con la razón, la buena vibra y no con la mala onda, bendiciones para ella".

Andrea Legarreta asegura que tanto Érik Rubín como sus hijas le pidieron no engancharse con las declaraciones de Anette Cuburu, pues la menores afirman ser testigos de que ella siempre ha estado presente en sus vidas.