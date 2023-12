Andre Braugher "el detective Raymond": ¿de que murió el actor de Brooklyn 99?

Andre Braugher, conocido por su destacada participación en las exitosas series policiales "Brooklyn Nine-Nine" y "Homicide: Life on the Street" falleció a los 61 años.

El actor se ganó el reconocimiento y el cariño del público por su interpretación del Capitán Raymond Holt en la serie "Brooklyn Nine-Nine", donde desempeñó su papel desde el año 2013 hasta el 2021.

Fue su personalidad lo que lo convirtió en un entrañable personaje para sus fans, especialmente cuando compartía escenas con el detective Jake Peralta.

La trayectoria de Braugher en la pantalla adquirió renombre por su participación en "Brooklyn Nine-Nine"; pero también desempeñó otros papeles como el detective Frank Pembleton en "Homicide: Life on the Street" (Homicidio: vida en la calle) por el cual ganó un premio Emmy como actor principal.

A lo largo de su carrera, Braugher participó en diversas películas, incluyendo City of Angels, Frequency, Poseidon, Primal Fear, Duets, The Mist, Fantastic Four: Rise of Silver Surfer", "Salt" y "The Gambler".

Además, su actuación en "Thief" le valió otro Emmy en su carrera, convirtiendose en uno de los actores más populares en series de televisión.

¿Quién fue Andre Braugher?

Braugher nación en Chicago, donde se desarrollo profesionalmente, se graduó de la Universidad de Stanford y continuó sus estudios en la Juilliard School en la división de teatro. Su debut en la pantalla fue en la película Glory, donde interpretó a Thomas Searles, un soldado de la Unión Negro Libre que se unió al primer régimen negro.

Andre Braugher deja un legado duradero el mundo del entretenimiento y será recordado por su talento en la industria televisiva y cinematográfica.

Le sobreviven su esposa, Ami Brabson, quien también participó en "Homicide: Life on the Street", y sus tres hijos. La noticia de su fallecimiento ha conmovido a sus compañeros de Brooklyn 99 por ser desus últimos proyectos, así como a sus colegas y fans, quienes expresan su pesar en las redes sociales.