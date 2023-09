Ana de la Reguera es madrina en el Festival de Cine de Venecia

La trayectoria de Ana de la Reguera en el cine y la televisión habla por sí misma, pues la mexicana originaria de Veracruz ha incursionado en diferentes proyectos que la posicionan como una de las figuras más multifacéticas de la industria en su país de origen. En esta ocasión, la actriz sorprendió al público con una aparición especial en el Festival de Cine de Venecia, donde se coronó como Madrina de los Premios Kinéo; todo esto de la mano de ropa de diseñador que la harían portar elegancia al estilo de Venecia.

La primera latina en los Premios Kinéo

Con su participación en este evento, Ana de la Reguera se convierte en la primera latina en tomar el rol de madrina de los Premios Kinéo, que se entregarán en una gala este 2 de septiembre.

¿De qué va este evento? Se trata de una serie de premios otorgados por el Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales de Italia, los cuales, tras el fallo de un amplio jurado de artistas y protagonistas de la cultura, reconocen a lo mejor del cine italiano e internacional, con la intención de promover el interés en la sociedad por el séptimo arte, desde hace 21 años.

"La verdad es que ha sido una gran sorpresa ser convocada como madrina de este estos premios aquí en Venecia. Me he encontrado con grandes compañeros y me ha tocado ver películas de mexicanos, como la nueva que produjo Guillermo Arriaga. Estoy muy emocionada de la gala que va a ocurrir y de ser representante de México en un circuito tan importante".

De la Reguera comentó que, además de representar a nuestro país en el encuentro cinematográfico, ahora que incursionó como productora y directora de la última temporada de su serie Ana, le ha permitido entender más y sentir como propios este tipo de eventos.

Opina sobre la huelga de Hollywood

La actriz señaló que el festival se ha desarrollado de una forma especial, pues ante la huelga de los sindicados de actores y guionistas de Hollywood, los actores, como ella, no han podido hablar de proyectos que estén próximos o que ya hayan sido estrenados. Sobre sus demandas, la actriz comenta: "Antes había regulaciones muy buenas, que nos protegían con las regalías por cada vez que volvía a reproducirse un contenido donde uno participara, pero con los servicios de streaming,lo que pasa es que nosotros hacemos nuestro trabajo y nunca más volvemos a ver ni un peso. Eso es injusto, porque tu trabajo se queda en las plataformas para toda la vida.

"A esto se suma la integración de la Inteligencia Artificial y el uso de la imagen, hay muchas cosas que han cambiado y se tienen que regular. Yo, literal, de los últimos proyectos que he hecho no recibo ni una regalía, aunque sí de lo que hice hace 10 u ocho años, regalías que también con el paso del tiempo van disminuyendo. En verdad es muy preocupante haber trabajado toda la vida y no recibir la retribución de lo que has hecho".

Porte y elegancia

El elegante look con el que Ana abrió su llegada a la ciudad de los canales de agua fue con un conjunto Dior, destacando la chaqueta recta de la colección Pre-Fall 2023, combinada con pantalón tobillero ancho y blusa holgada de seda. En cuanto a joyería, brilló el collar de Dior La Parisienne, que como describe la casa de modas, "combina elegancia con el espíritu de la casa de alta costura", y es un diseño de múltiples hileras de perlas de resina blanca con hilos en metal acabado en oro. Para rematar la joyería, acudió a los brazaletes serpenvi viper de Bulgari.

El segundo look para desfilar por la alfombra roja fue una elección de Dior pret-a-porter Fall 2023, una colección abundante en tejidos y colores brillantes aludiendo a la tendencia del Verano Indio con que la casa lanzó este repertorio. Consistió en un juego de falda bombacha con bolsillos color verde limón y un top de mangas cortas con pedrería y patrones de la naturaleza.