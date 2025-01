Aliado de Trump pide deportar a Selena Gomez tras llorar por migrantes mexicanos

Selena Gomez, una de las artistas más influyentes de Estados Unidos, volvió a ser tendencia y a atraer ataques de políticos republicanos tras publicar un video en sus redes sociales donde expresó su tristeza por las políticas de deportación masiva implementadas por el expresidente Donald Trump contra latinos.

En el clip, que fue borrado poco después de su publicación, la cantante y actriz lamentó el trato a los migrantes indocumentados, en especial a los niños, calificándolo de inhumano.

"Lo siento mucho, México", dijo Selena con lágrimas en los ojos. "Están atacando a toda mi gente, principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta, los están tratando como delincuentes cuando ellos realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante".

La artista expuso su intención de ayudar a los afectados y expresó su empatía hacia las comunidades mexicanas deportadas.

Selena Gomez shares new Instagram story crying amid the deportation of Mexicans:



"I´m so sorry. All my people are getting attacked. The children, I don´t understand. I wish I could do something." pic.twitter.com/9H7ojMhpCN