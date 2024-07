Alfa Eridano Akhernar: 25 años de hacer Metal en Xalapa

Durante la pasada ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 el grupo Gojira demostró que el género del Metal (en todas sus variantes) es uno que está ya lejos de los estigmas y estereotipos negativos que le han acompañado desde su surgimiento.

Pero no sólo en Francia hay bandas de reconocido legado y trayectoria, en una ciudad como Xalapa también existen y una de ellas es Alfa Eridano Akhernar, que el pasado fin de semana celebró 25 años de existencia.

La celebración del surgimiento de esta banda xalapeña se llevó a cabo con dos actuaciones que tuvieron lugar en las ciudades de Xalapa y Veracruz, así como la presentación de su quinto álbum.

Con respecto a su quinto álbum, cabe citar que se trató de Into the Path of the Gods, mismo que los integrantes de Alfa Eridano Akhernar describieron como uno más en su carrera de crear e interpretar "música extrema".

La mayoría de las composiciones de este quinto disco son en inglés e igual tienen otras en español y una más cuyo título es en latín.

La presentación de este nuevo material en Xalapa se llevó a cabo en El sendero estudio con la participación de con Reverence To Paroxysm y Justicia de Obsidiana, otras bandas xalapeñas.

Con la celebración de estos 25 años de existencia de Alfa Eridano Akhernar se comprueba que la escena del Metal en Xalapa es una que cuanta con trayectoria y se mantiene. Cabe recordar que algunas de sus agrupaciones más representativas han pisado escenarios no sólo en el país, llevando sus propuestas a oídos extranjeros que no temen al sonido brutalmente desafiante del género.

Para conocer más sobre el Metal extremo de Alfa Eridano Akhernar se puede consultar y seguir sus redes sociales: @alfaeridanoakhernar, Instagram; @AlfaEridanoAkhernar, youtube; @AlfaEridanoA, X y su página.