Alex Mont comparte transformaciones con ‘S.O.S. Belleza a tu medida’

Será el sábado 3 de septiembre cuando llegue a las pantallas ‘S.O.S. Belleza a tu medida’, reality show que compartirá transformaciones integrales de diversos participantes a través del rescate de los ‘Ángeles de la Belleza’ y la conducción de Alex Mont.

La producción de Jethro Jacob para el canal a más de TV Azteca, compartirá casos de mexicanos que, debido a su apariencia, estado de ánimo y depresión no han podido salir adelante con sus vidas, y que mediante el apoyo de tratamientos quirúrgicos, estéticos, nutricionales y motivacionales, “vamos a ayudar a las personas para que se liberen de todos los aspectos negativos de su vida”, como afirmó el conductor.

En entrevista con Galería vía Zoom desde la Ciudad de México, Alex Mont compartió detalles sobre el programa, el cual definió como el primero en su tipo en México, y que mostrará cambios 100% integrales y reales en sus participantes.

Rescate

De acuerdo con Mont, su papel va más allá de la conducción, ya que es el encargado de ‘rescatar’ y compartir los casos, con quienes vive el proceso de transformación: “Me ha tocado meterme con ellos hasta la cocina, en las cirugías plásticas, recibirlos afuera del quirófano y ver como fueron evolucionando hasta llegar al último momento, donde viene la transformación al 100%”, explicó.

“Todos los especialistas, denominados Ángeles de la belleza, son los que me ayudan a hacer la transformación”, detalló el conductor, quien subrayó que aspectos médicos, estéticos, nutricionales, hasta maquillaje y vestuario, enmarcan el cambio integral.

Significado

Para Mont, quien cuenta con una trayectoria en la música y televisión, ‘S.O.S. Belleza a tu medida’ representa no solo un nuevo proyecto, sino una ‘diosidencia’, ya que cada caso le ha enseñado “a crecer como persona, dar gracias a Dios por lo que tengo y el poder ayudar.”

“La serie no ha salido al aire, pero me quedo con eso; tengo una gran satisfacción con cada proceso, cada cambio, cada brazo que me ha regalado cada uno de ellos y digo: ‘logré mi objetivo’”, afirmó.

Lo que sigue

Si bien el reality show está por estrenarse, ya se encuentra en pláticas una segunda temporada; sin embargo, eso no ha detenido el camino musical de Alex Mont, quien está por estrenar un disco de merengue como solista.

“Hay muchos grupos, pero no hay un solista” -detalló Mont- “Voy a grabar un disco de covers que voy a estar presentando en noviembre y espero pronto nuevamente vernos en una gira allá en Veracruz, con todos ustedes.”

Finalmente, invitó a seguir las transmisiones de ‘S.O.S. Belleza a tu medida’, las cuales iniciarán el 3 de septiembre a las 5:30 pm por a más+ de TV Azteca, y el que, aseguró, el público “se va a identificar, de una manera u otra, con los casos que vamos a presentar.”

“Mi objetivo es tocar almas, mover corazones y les vamos a tocar esas fibras para que, a lo mejor desde un capítulo, podamos transformarle la vida a los televidentes”, finalizó