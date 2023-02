Alejandro Fernández revela consejo secreto de Chente para sus conciertos

Alejandro Fernández inició el 2023 con el pie izquierdo, luego de que una serie de videos hicieron su nombre en tendencia nacional de redes sociales por aparentemente evidenciar que se presentó en el Palenque de León, Guanajuato, en estado de ebriedad.

El Potrillo rompió el silencio sobre lo acontecido y aunque no fue de forma directa, sí habló sobre el por qué tiene la costumbre de beber un trago de coñac antes de iniciar cada concierto que ofrece, algo que a la vez habría confirmado que sí "se le pasaron las copas" en la viral presentación.

En una amplia entrevista que concedió a Roberto Martínez, en su podcast Creativo, el hijo de Chente habló sobre esa polémica que ha caracterizado a la dinastía Fernández y en especial a él durante los últimos años.

"Se va a escuchar mal, pero mi papá fue el que me indujo al 'pedo'. No soy muy parrandero, a pesar de que tengo la fama. Ya sabes, el que mata un perro le dicen el mataperro", expresó antes de contar la primera vez que bebió antes de salir al escenario.

Alejandro Fernández habló sobre los consejos que le dio Chente cuando hizo su debut como solista, algo que lo ha posicionado como uno de los máximos exponentes del regional mexicano pero que tras su participación en León, le ha dejado críticas y hasta memes en redes sociales.

"Él fue el que me introdujo. Yo era demasiado penoso, muy, penoso. Mi papá, yo creo que con el ánimo de que me bajara el nervio cuando me iba a presentar, me dijo ´Chíngate un traguito de coñac´, y me gustó", agregó.