Alejandro Fernández: "Me gustaba más el cine que la música" confiesa en entrevista con Yordi

Alejandro Fernández fue el invitado de este domingo en la Entrevista con Yordi Rosado, la cual se publicó en el canal del conductor la tarde de este domingo 21 de mayo.

Entrevistado desde la Plaza de Toros México, donde ofreció un show sold out el sábado 20, 'El Potrillo' compartió aspectos de su vida íntima y profesional, donde reveló su cercanía a su padre, Vicente Fernández, y cómo llegó a la música.

"Nunca lo planificamos, entonces jamás me dio tiempo para decir: 'Qué miedo, no me quiero dedicar a esto'", compartió el cantante, quien destacó que fue 'El charro de Huentitán' quien lo motivó a cantar.

"Mi papá cantaba e invitaba a toda la familia, decía: '¿A ti te gusta cantar? Acompáñame a cantar una o dos canciones en el escenario", relató.

"Se fue haciendo costumbre y cada que cantaba y podíamos, lo acompañábanmos; y cada presentación que iba, le encantaba, le gustaba sacarme al escenario y cantar con él a dueto y que la gente supiera que cantaba", afirmó.

Séptimo arte

Sin embargo, destacó que durante su niñez, cuando comenzó su padre a hacer películas, se vio interesado por el cine.

"Me gustaba más el cine que la música, pero la vida me dio la oportunidad por otro lado", comentó el cantante, quien aseguró que solía no solo ver, sino involucrarse en las películas del intérprete de 'Mujeres divinas'.

"Era todo un rollo, mi padre desde que las empezaba a hacer, todo mundo se involucraba leyendo los scripts, nos íbamos a las locaciones a verlo (...) Nos hacíamos amigos, porque conocía al director, productor y era el equipo que siempre trabajó mi padre en las películas. Era una cosa familiar", comentó.

Y aunque desarrolló una carrera en los escenarios, si cruzó por su mente dedicarse al cine.

"De chiquito y me veía más como actor (...) No lo tenía claro, pero siempre me decía: "Si me dedico a algo, me veía más en la actuación que en la cantada", resaltó.

