Acusan a Alec Baldwin por homicidio involuntario en Nuevo México

Continúan los problemas legales para Alec Baldwin, ya que la tarde de este jueves 19 de enero se dio a conocer que el actor fue acusado por homicidio involuntario durante el rodaje de la película ´Rust´, donde murió la fotógrafa Halina Hutchins.

La primera fiscal del Distrito Judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies, quien llevará el caso a la corte, aseguró para CNN que "un actor no consigue un pase libre solo porque es actor", por lo que Baldwin y la armista Hanna Gutierrez-Reed podrían enfrentar 18 meses en prisión si son encontrados culpables.

Distorsión

De acuerdo con el equipo legal del también productor de cine, "esta decisión distorsiona la trágica muerte de Halyna Hutchins y representa un terrible fracaso para la justicia."

"El señor Baldwin no tenía motivos para creer que había una bala en el arma (que usó en la filmación) o en cualquier lugar del set de grabación", agregaron sus abogados en un comunicado para medios estadunidenses.

"Solo por que haya sido un accidente, no significa que no fue un crimen. No quisieron hacerlo, no quisieron matar, pero pasó y pasó por pura negligencia", agregó la juez.

"Hemos hablado con diferentes actores y especialistas y todos han dicho que siempre checan sus armas o tienen a alguien que las cheque frente a ellos", destacó.

A la par de Baldwin, Gutierrez-Reed también enfrentará legalmente los cargos. De acuerdo con sus abogados, "ella es y siempre ha estado triste y emocional por este trágico accidente. Pero no cometió ningún homicidio involuntario."

El accidente

En octubre de 2021, Baldwin disparó accidentalmente y mató a Halyna Hutchins en el set de la película ´Rust´.

Durante los últimos 15 meses, el actor ha negado responsabilidad por el accidente e insistido en que él no disparó, a pesar de que el análisis forense del FBI mostrara lo contrario.

Si bien el actor logró un acuerdo legal con el viudo de Hutchins, Matthew, en 2022, Baldwin enfrentará más cargos próximamente.