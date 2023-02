Ágata Clares da vida a 'Paloma' en 'La reina del sur 3'

Continua el éxito de la tercera temporada de ´La reina del sur´, que llegó a Netflix en diciembre de 2022 y dentro de su elenco internacional, protagonizado por la mexicana Kate del Castillo, se encuentra la española Ágata Clares, quien interpreta a ´Paloma Aljarafe´.

El personaje, que figura desde la segunda entrega de la serie, continúa en la historia con un pequeño hijo, detalle que "me pilla un poco porque no soy madre", como comentó la actriz en entrevista con Galería.

"Para mí ha sido un gran reto interpretar a Paloma en esta temporada (...) Fue muy divertido y trabajoso acercarme a ser una madre", aseguró.

Primer lugar

De acuerdo con la actriz, la producción de Telemundo se encuentra en el primer puesto del Top 10 de la plataforma de streaming, lo que refleja el trabajo realizado por el cuerpo actoral, el cual figuró en escenarios latinos y transformó el curso de la historia con nuevos personajes.

"Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho porque, como espectadora, ahora viendo La reina del sur, ¡jolines!, me emociono viéndola" -relató – "Hay muchas tramas en las que no estaba y ahora ver a mis compañeros trabajar en pantalla, me parece algo precioso."

"Siento que es una serie que tiene muchísima acción" -agregó- "Hablando de Kate, es una preparación física alucinante, el papel se lo exigía y quiero que sepan los seguidores que todos hemos tenido bastantes escenas de acción y prepararnos bastante físicamente, y viene bien cargada de acción esta temporada."

PALOMA ALJARAFE, personaje de Ágata Clares.

Trayectoria

Originaria de Madrid, Ágata Clares desarrolló su interés por el arte desde su infancia; estudió en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma y, a la par de campañas publicitarias y la actuación, desarrolla proyectos artísticos gracias a su preparación en Arte visual y Danza.

A través de sus redes sociales, Ágata comparte un poco de sus creaciones, entre las que se encuentran dibujo, pintura, fotografía y collage: "Me gusta mucho el arte urbano."

"Tengo muchas ideas y me cuesta mucho plasmarlas, pero poquito a poco siento que el collage es lo que más junta todo mi arte, también pinto fotografías, me gusta mucho experimentar", afirmó.

A la par de continuar viéndola en Netflix -donde además se encuentra en la temporada 6 de Élite- la actriz está por confirmar más proyectos en pantalla, así como colaboraciones artísticas.

Sin embargo, envía un mensaje a su público: "Quiero agradecerle a todo mundo que me escribe cosas tan lindas, les envío un fuerte abrazo y, de verdad, sin ellos no sería quien soy", concluyó.