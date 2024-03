Afrojack responsabiliza a organizadores de cancelación en Cumbre Tajín

El DJ neerlandés, Afrojack responsabilizó a la organización del festival Cumbre Tajín, en Papantla, por no lograr concretar su presentación que estaba anunciada para la noche del 23 de marzo en el nicho de la música del parque temático Takilhsukut.

A través de sus redes sociales envió un mensaje sobre el por qué no se presentó en el festival en donde era el artista estelar del quinto día de Cumbre Tajín.

"Acabo de despertar con mensajes de fans muy decepcionados en México. Me dijeron que el espectáculo fue cancelado porque el festival no pudo realizarlo. No puedo esperar a estar en México para festejar contigo", destacó.

Manifestó que su equipo de trabajo y él intentarán "encontrar un socio para hacer que el espectáculo se realice lo antes posible".

ENMUDECE GOBIERNO DE VERACRUZ Y NO DA EXPLICACIÓN

Esta sería la segunda ocasión en la que el DJ internacional se presentaría en el festival en donde hace 10 años ofreció uno de los shows que reunió a miles de espectadores.