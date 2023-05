Áffrika Merith, estrella de 'Teolneros', brilla en reality estadounidense (+Vídeo)

El legado de Áffrika Merith por rescatar los idiomas autóctonos traspasó las fronteras de México, pues la adolescente pasó por unanimidad a la siguiente ronda de ´Tengo Talento, mucho talento´, producido por Estrella TV en Los Ángeles, California, donde interpretó ´Cielo rojo´ en popoluca oluteco. La intérprete fue parte del elenco de ´Teloneros´, producido en Diario del Istmo.

"Es una lengua indígena de la región de Oluta, Veracruz... Yo quise rescatar la lengua a mi manera que es cantando y estar caminando aquí entre las estrellas es realmente un sueño, un sueño que estoy viviendo con mi mamá", expresó Áffrika Merith Viveros Orozco.

La joven de 17 años llegó el pasado 28 de abril al reality show ataviada con el traje típico de Oluta, presentándose frente a los jueces como el locutor Pepe Garza, La India Yuridia, así como los cantantes Carolina Ross y Joss Favela.

"De donde yo vengo la lengua popoluca está en peligro de extinción, así que las personas que me están escuchando y su lengua está en peligro de extinción yo les juro por Dios que hasta que yo me muera voy a rescatar las lenguas indígenas", señaló Áffrika Merith a los jueces de la temporada 27.

ARTISTA PRECURSORA Y DE ´TELONEROS´

Áffrika participó en los programas 12 y 17 de la segunda temporada de ´Teloneros´, producido en Diario del Istmo, en lo que dio a conocer cómo inició su pasión por la música, en especial la música de mariachi, por lo que siendo alumna de su madre, Maribeth, la joven contactó a Diósgoro Prisciliano, quien es el último hablante de popoluca oluteco.

CANTANTE MULTILINGÜE

Ante ello, la adolescente se propuso aprender esta variante de popoluca para difundirla a través de los grandes éxitos de la música mexicana, sin embargo, además del español, también canta en zapoteco y náhuatl.

"Entré en esto de la ´artisteada´ a partir de los tres años, yo comencé a bailar ballet clásico, va pasando el tiempo y practiqué la aeorodanza abriéndole a los artísticas, pero a partir de los ocho años que fui ´Sabadazo´ me empezó a gustar la cantada", narró Áffrika a ´Teloneros´, al participar en el programa 12.

El apoyo de su mamá Maribeth Orozco y su tío Eduardo Orozco, así como el de su abuela materna Rosario Córdova, son invaluables y definitivos en la carrera artística de Áffrika, especialmente en su seguridad, su aplomo y la disciplina que conlleva el canto.

"Me siento feliz y me siento yo misma (con el canto), mi familia lo recibió súper bien, desde pequeña me apoyan en todo... yo escuchaba a mi tío Dani (Eduardo), pero admiro mucho a Juan Gabriel, le tengo mucha admiración y cariño aunque nunca lo pude conocer", señaló la joven, quien también le abrió un concierto a Gerardo Ortiz en abril de 2022.

Ella canta en español, náhuatl, zapoteco y popoluca oluteco.

LA FAMILIA, UN GRAN IMPULSO

Aunque Áffrika se considera una cantante versátil, son las baladas y las rancheras las que le fascinan, especialmente la música mexicana, teniendo como inspiración a Rocío Dúrcal, Selena y Jenni Rivera.

A sus 17 años, ella sin pensarlo se volvió una activista cultural y por los idiomas indígenas, aunque esto se lo debe a la gran labor que como maestra su madre ha hecho por el rescate de los ´dialectos´.

La joven es nativa de Oluta, Veracruz.

"Mi mamá fue la primera que estuvo para ayudar la lengua popoluca... yo iba en cuarto, mi mamá me daba clases, me surgió el amor por rescatar las lenguas... a veces no están fácil, pero tampoco es imposible (pronunciar y cantar)... aprendí primero el popoluca de la región de Oluta, de pronunciarse es más difícil el zapoteco", externó.

Si bien, los clásicos de la música mexicana los canta en popoluca oluteco, en zapoteco o en náhuatl, el sentimiento es el mismo que en español, por lo que con los matices de su voz y con su expresión corporal, Áffrika se muestra como una intérprete en el escenario.

"Me gusta interpretar, amo estar en el escenario y más cuando se trata de rescatar las lenguas indígenas, me han invitado a eventos culturales, estuve en Canal 22 y en Desde mis Raíces, en Coatzacoalcos, donde interpreté canciones en popoluca", puntualizó.

Con una corta edad, Áffrika ya recorrió las dos televisoras más grandes del país: TV Azteca y Televisa, así como Radio Televisión de Veracruz y ahora Estrella TV, en los Estados Unidos, donde ella pasó a la segunda etapa de ´Tengo talento, mucho talento´, programa en el que los críticos apoyaron su proyecto del rescate de los idiomas indígenas.