Adele presume enorme colección del doctor Simi; ¡ya eres mexicana! (+Video)

Adele es una de las cantantes más populares y vigentes de los últimos años; desde su debut con la canción Rolling in the Deep hace más de 10 años y con temas como Set fire to the rain y I drink wine, la británica sigue triunfando a nivel mundial.

Recientemente, la intérprete ha tenido una serie de presentaciones en el Caesars Palace de Las Vegas, y donde infaltablemente llegan personas de origen mexicano, que tratan de mostrar de todas las formas posibles su admiración hacia la cantante.

Adele ´ya es mexicana´

En sus redes sociales, Adele compartió un video de uno de los regalos que más ha recibido durante sus presentaciones en Las Vegas; se trata del inigualable muñeco del doctor Simi, infaltable en todo concierto al que acude algún mexicano.

Lo impresionante es que no se trata de los seis que originalmente la cantante había ya mostrado, sino que ya sumarían más de 100, y casi todos con algún atuendo diferente, pasando por catrinas, mariachis, charros y hasta chinas poblanas.

Los que más llamaron la atención fueron algunos Simi que estaban caracterizados como Adele, con su pelo rubio y vestidos elegantes.

Nadie sabe en qué momento inició la ´tradición´ de arrojar un muñeco del doctor Simi a las y los artistas que se presentaban en México; sin embargo, todo indica que esta costumbre ha traspasado fronteras.

Las reacciones al video no se hicieron esperar: "Adele, hermana, ya eres mexicana"; "eres la reina de México"; "uno de ellos es mío; me emociona que ya sea parte de tu colección"; "qué bonito que Adele los aprecie y les dé un lugar especial".

La publicación de Adele en la red social X ya ha alcanzado los 139 mil ´me gusta´ y rebasó las cuatro mil reproducciones, demostrando que la intérprete de When we were Young tiene un lugar especial en el corazón del público mexicano.

¿Cuál es tu canción favorita de Adele?