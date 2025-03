¿Puedes viajar a EE.UU. si tienes visa pero tu pasaporte venció? Te decimos

¿Tienes planeado un próximo viaje a los Estados Unidos? Probablemente no necesitamos decirte lo vital que es que tengas tus documentos vigentes y en orden, comenzando por el pasaporte mexicano y la visa americana.

Es posible que no falte quien se haga la pregunta de si habrá algún problema para ingresar a dicho país si se cuenta con la visa vigente, pero el pasaporte ha expirado.

El pasaporte es un documento necesario para viajar a cualquier país, soliciten visa o no. Las leyes de Estados Unidos son claras en este caso: tanto la visa como el pasaporte deben estar vigentes para permitir el ingreso. Si este último no lo está, no podrás entrar al país, así tengas lo primero.

Además, muchos países exigen que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia desde la fecha de ingreso, por lo que es importante que mantengas actualizado el documento si viajas con frecuencia.

¿Qué hacer si tu pasaporte está vencido?

Si tu pasaporte ha caducado, deberás renovarlo antes de viajar. Para ello, puedes agendar una cita con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de estos medios oficiales:

Portal web

Teléfono: 5589324827 (lunes a domingo, 8:00 a 20:00 horas)

WhatsApp: +55 5589324827

Una vez que tengas tu nuevo pasaporte, recuerda que debes viajar con ambos documentos, pues tu visa americana vigente seguirá estampada en el pasaporte vencido, mientras que con el nuevo realizarás el trámite migratorio.

No intentes transferir la visa de un pasaporte a otro, ya que esto la invalidaría. Con estos pasos, evitarás contratiempos y podrás viajar sin problemas.