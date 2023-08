¿Vas a viajar con Volaris o VivaAerobus?; esto te interesa

Cuando una aerolínea altera tu plan de vuelo cambiando horarios, días u origen y destino, ¿te has preguntado si eso cuenta como una cancelación y cuáles son tus derechos en esa situación?

En caso de que tu vuelo sufra cambios en el itinerario dentro de las 24 horas previas a la salida programada, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enfatiza que la aerolínea debe informarte tan pronto tenga la certeza de ese cambio inevitable.

Las disposiciones sobre derechos de los pasajeros establecidas en la Ley de Aviación son de cumplimiento obligatorio tanto para las aerolíneas como para su personal y las agencias de viaje que manejan la venta de boletos, reservas y chequeos en mostradores.

Las aerolíneas están obligadas a ofrecer un servicio eficiente y de calidad a sus pasajeros, respetando los siguientes derechos fundamentales:

Trato digno y acceso a información detallada por parte de la aerolínea, incluyendo opciones y alternativas en situaciones como retrasos, demoras o cancelaciones.

Esto abarca tus derechos, políticas de compensación, motivos detrás de retrasos o cancelaciones, medidas de seguridad operacional y facilitar información para presentar quejas o reclamos en todas las terminales.

La información y publicidad proporcionada debe ser precisa, comprobable y clara, evitando cualquier confusión o engaño. Esto se aplica en sitios web, puntos de atención, mostradores, centrales de reserva, módulos de atención al pasajero y a bordo de la aeronave a través de medios impresos.

RETRASOS O DEMORAS

En caso de retrasos o demoras, las razones detrás de estas deben ser comunicadas electrónica o físicamente en el área de abordaje y en los módulos de atención al pasajero.

Si la aerolínea es responsable del retraso o demora, esta debe compensarte al menos de acuerdo con los siguientes términos:

Superior a 1 e inferior a 4 horas: proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas

Mayor a 2 pero menor a 4 horas: en caso de descuento, el mismo no debe ser menor al 7.5% el precio del boleto

Demora mayor a 4 horas o cancelación

Si la aerolínea es responsable, el pasajero tiene la opción de elegir:

El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Retraso o demoras de más de 4 horas o cancelación

Llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.

Tratándose de cancelaciones de vuelo por responsabilidad atribuible exclusivamente a la aerolínea (Volaris, VivaAerobus o cualquier otra), el pasajero a su elección podrá acceder a alguna de las siguientes opciones:

a) Reintegrarle el precio el boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje.

b) Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos, alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo, alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y en este último caso transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

c) Transporte en fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo.

En los casos de los incisos a) y c), la aerolínea deberá cubrir una indemnización que no será inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Hospedaje: Alojamiento en el hotel y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto correspondiente, a través de los establecimientos que la aerolínea determine por medio de hoteles y transportista que comercialicen servicios a precios regulares y/o de bajo costo y/o clase turista.