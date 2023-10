¿Trámite para ´perdón´ de EU si te cancelaron tu visa? Checa la verdad sobre proceso

La Visa americana de turista es un documento valioso, pero su mal uso puede resultar en su cancelación por parte de las autoridades migratorias.

Trabajar o estudiar con una visa de turista puede llevar a consecuencias graves, y si tu visa ha sido cancelada, ¿cómo puedes solicitar una nueva?

En IMAGEN DEL GOLFO te explicamos el proceso, desmitificando algunos supuestos trámites.

LA CANCELACIÓN Y EL FALSO 'PERDÓN'

Cuando una autoridad migratoria cancela tu visa americana, no todo está perdido.

Sin embargo, circulan mitos sobre la necesidad de obtener un 'perdón' antes de iniciar el trámite nuevamente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advierte sobre esta práctica, desaconsejando el pago a terceros para realizar un proceso que no es necesario en el consulado ni la embajada de Estados Unidos.

"¿DÓNDE PIDO EL PERDÓN?"

Recuerda que una vez cancelada tu visa, únicamente un oficial consular de Estados Unidos puede decidir otorgarte una nueva. No contrates abogados ni gestores. ¡Que no te engañen!", enfatiza la SRE. No tienes que pedir ningún trámite de ´perdón'.

LA REALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EU

El Departamento de Estado de Estados Unidos aclara que no se requiere una carta de invitación o una declaración jurada de apoyo para solicitar una visa de visitante.

La decisión de emitir o negar la visa se basa en otros factores, y llevar documentos como estos no influye en la determinación final.

No se necesita una carta de invitación o una Declaración jurada de apoyo para solicitar una visa de visitante. Si eliges traer una carta de invitación o una Declaración Jurada de Apoyo a tu entrevista, recuerda que no es uno de los factores utilizados para determinar si se expide o deniega la visa, ha advertido el Departamento de Estado.

Factores Clave en la Solicitud de Visa:

Para solicitar una nueva visa americana después de una cancelación, se deben destacar factores como la evidencia de empleo y/o vínculos familiares.

Demostrar el propósito del viaje y la intención de regresar al país de origen es esencial.

Si no puedes cubrir todos los costos del viaje, presentar evidencia de que otra persona lo hará puede fortalecer tu solicitud.

IMAGEN DEL GOLFO te recomienda que al enfrentar la cancelación de una visa americana, no te dejes llevar por mitos sobre 'perdones' innecesarios.

Sigue los procedimientos adecuados, destaca tus vínculos y propósito de viaje, y confía en el proceso consular para obtener tu nueva visa y disfrutar nuevamente de todo lo que Estados Unidos tiene para ofrecer.