Termo de dumbo en Oxxo: ¿cuál es el precio y cómo obtenerlo?

La espera terminó y ya se encuentra disponible el termo de Dumbo en Oxxo, como parte de la colección especial 100 años de Disney.

El de termo de Dumbo en Oxxo tiene un diseño retro o vintage, es de color azul y presenta al elefantito como si estuviera dibujado en un storyboard de las películas de los años 30′s. Además también se observa al amigo de Dumbo, el ratón Timothy, la Luna y un par de globos alusivos a la cinta.









Aquí te decimos todos los detalles, precio y cómo conseguirlo:

El termo de Dumbo en Oxxo no forma parte de ninguna promoción de la cadena ni incluye bebida gratis, por lo que tiene un precio de 189 pesos y sólo se vende de manera individual.

¿En qué tiendas Oxxo está disponible?

El termo de Dumbo en Oxxo lo venden en todas las tiendas de la franquicia en México, no importa la versión de estas, pero si no encuentras el termo, estos se puede deber o a falta de existencia o a que no ha llegado el coleccionable a la sucursal.

Dependerá mucho de tu suerte si es que quieres conseguir este coleccionable de Disney; por lo que afortunadamente hay muchas tiendas Oxxo, por lo que sólo es cuestión de buscar muy bien.

Algo a mencionar es que este termo no se vende en México de manera oficial en otros lugares; si lo encuentras fuera de un Oxxo, podría ser reventa.

¿Qué te parece?