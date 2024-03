¿También te tocó? Se les cayó el sistema en BBVA

Como suele ocurrir al menos en una de las dos quincenas que hay cada mes, BBVA presentó fallas en su aplicación; pero no solo eso, los usuarios del banco también reportaron problemas para hacer operaciones tanto en cajeros automáticos como en ventanillas.

Desde la noche del 29 de febrero, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de cuentahabientes de BBVA, que reportaban dificultades para realizar operaciones simples como una consulta de saldo.

Usuarios reportaron problemas al tratar de ingresar a la aplicación; lo mismo en algunos cajeros

Este 1 de marzo, justo en quincena, el banco reconoció que presentaban diversas fallas en su sistema, y que estaban ya trabajando para restablecer sus servicios; "ofrecemos una disculpa por los inconvenientes ocasionados".

Según información oficial, BBVA es uno de los bancos con mas clientes en nuestro país, con alrededor de 28 millones y más de 14 mil 500 cajeros automáticos, lo que hace que muchos se pregunten por qué las fallas en su sistema suelen ser tan recurrentes.

Poco después de las 14:00 horas, BBVA comunicó que sus servicios ya estaban restablecidos; sin embargo, hasta hace unas horas, varios clientes seguían reportando diversos problemas, que van desde no poder entrar a la app hasta no poder ver varios movimientos hechos a lo largo del día.

Y bueno, al final los memes no faltaron, y ya que no hubo banca móvil es bueno que no se haya perdido el sentido del humor.