Starbucks lanza promoción de 69 pesos; vigencia y cómo aplica

Starbucks no deja de consentir a sus fanáticos con sus promociones que les otorgan la oportunidad de consumir sus productos en cualquier momento y al mejor precio, confirmándose como la cadena de cafeterías más prominente del mundo.

En esta ocasión, la promoción de la franquicia estadounidense implica una inversión de tan sólo 69 pesos, a cambio de la cual podrás disfrutar de un combo formado por un café Latte alto caliente o frío (300ml) y un pan de chocolate (100g).

Por 10 pesos extra, puedes aumentar el tamaño de tu bebida a grande (400ml), y por 15 pesos más, aumentará a tamaño venti (500ml). La promoción no incluye modificadores en tu bebida, estos serán cobrados aparte a precio de lista.

Para llevarte la promoción, debes acudir a tu sucursal de Starbucks más cercana y solicitarla a tu barista; aplica en Tienda, Pickup, Car Pickup y Drive Thru. No aplica para servicio Delivery ni tiendas en aeropuertos o Reserve Bar. Del mismo modo, no es acumulable con otras promociones, cupones, descuentos o beneficios de Starbucks Rewards.

La vigencia de la promoción será del 19 de agosto al 31 de diciembre de 2024, según lo dio a conocer la franquicia a través de su sitio oficial. Estará disponible desde la hora de apertura hasta la hora de cierre en todas las sucursales autorizadas de la República Mexicana.

No esperes más, y deleita tu paladar con este dulce e inigualable combo a un precio increíble.