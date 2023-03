Silicon Valley Bank se desploma y ´arrastra´ a Wall Street

Desde la tarde del miércoles los mercados del mundo tienen puesta la mirada en lo que está ocurriendo en Wall Street, a raíz de que el Silicon Valley Bank, encargado de dar capital principalmente al sector tecnológico, mostró una caída superior al 60 por ciento.

Incluso el director ejecutivo de SVB Financial Group, Greg Becker, sostuvo una reunión con varios clientes, pidiéndoles ´mantener la calma´ frente a la posición financiera del banco.

En esta llamada, pidió a clientes e inversores de capital de riesgo ´apoyar a la institución financiera´ de la misma manera que esta lo ha hecho hacia ellos desde hace casi 40 años, según información de fuentes confidenciales y recuperadas por medios financieros.

Sin liquidez

La caía se dio tras el anuncio de que saldrían a la venta cerca de dos mil 250 millones de dólares en acciones para reforzar su capital tras una ´pérdida significativa´ en su cartera de inversiones; sin embargo, esto solo desencadenó en un ´shock´ que repercutió en varias partes del mundo.

Frente a este escenario, autoridades de los Estados Unidos tomaron la decisión de intervenir el Silicon Valley Bank para proteger los activos de sus clientes; la institución reabrirá el lunes, pero bajo el control Federal.

El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI) cerró SVB, nombrando a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) como depositario de los fondos, según información oficial.

La DFPI tomó posesión del Silicon Valley Bank "citando inadecuada liquidez e insolvencia", según informó la agencia californiana.

Efecto dominó

El SVB sería la primera institución con depósitos garantizados por la corporación federal en quebrar desde el 2020, y sería la mayor quiebra financiera en los Estados Unidos desde el 2008.

Este remolino de pérdidas atrapó también a otros de los tres bancos más grandes en Norteamérica como son Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. Y JP Morgan Chase & Co., que reportaron caídas cercanas al cinco por ciento.

El aumento gradual en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para tratar de combatir la inflación no ha ayudado a estas instituciones, que poco a poco han tenido que recurrir a diversas estrategias para mantener a sus ahorradores.

Y no solo eso, el golpe financiero alcanzó a algunos bancos en Asia y Europa, que también registraron pérdidas, aunque no tan graves como las de sus contrapartes estadounidenses.