SAT: ¿Quiénes deben activar el Buzón Tributario y cómo hacerlo?

Todos los mexicanos que son contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) deben estar siempre al pendiente de las indicaciones y trámites obligatorios que el organismo dicta para el cumplimiento de los deberes fiscales.

El SAT no perdona en cuanto a sanciones se refiere, y por ello, si no deseas tener problemas, lo mejor será que revises constantemente la información oficial difundida por la institución para estar al tanto de todo trámite o actividad que deba realizarse.

En los últimos días ha resonado mucho una obligación crucial: la activación del Buzón Tributario, para la cual se tiene sólo lo que resta del año para hacerse, y de ser omiso, se podría enfrentar una multa económica de hasta 11 mil 500 pesos.

¿Quiénes deben activar el Buzón Tributario?

Empecemos señalando que el Buzón Tributario es una herramienta que permite una comunicación directa y eficiente entre el SAT y los contribuyentes, pues a través de él se envían notificaciones, recordatorios y solicitudes de trámites importantes Esta herramienta digital garantiza estar al tanto de cualquier actualización del SAT.

Absolutamente todos los contribuyentes que forman parte del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tanto personas físicas como morales, están obligados a realizar este trámite, con únicamente las siguientes excepciones:

Personas físicas que recibieron ingresos menores a 400,000 pesos en el ejercicio fiscal anterior.

que recibieron a 400,000 pesos en el ejercicio fiscal anterior. Contribuyentes sin actividad económica, sin obligaciones fiscales o con suspensión en el RFC .

o con suspensión en el . Personas morales cuya situación fiscal esté suspendida o que no hayan emitido ni recibido facturas electrónicas (CFDI) de ingresos o nómina en los últimos 12 meses.

Pasos para activar el Buzón Tributario

Accede al portal del SAT e inicia sesión con tu RFC y contraseña, o con tu e.firma electrónica si cuentas con una. Busca en el menú principal la opción ´Buzón Tributario´, selecciónala y haz clic en ´Activar´. Deberás registrar dos medios de contacto: un correo electrónico y un teléfono celular, asegúrate de que sean válidos y los uses regularmente. Verifica tus medios de contacto mediante el link de activación que recibirás en tu correo, e introduciendo el código recibido mediante SMS en tu número de celular; tienes un plazo de 72 horas para activar ambos medios y que la verificación sea válida. Descarga el acuse de activación generado por el sistema para futura referencia en cualquier trámite.

Esta herramienta te permite gestionar tus trámites de manera eficiente y acceder de manera oportuna a tus obligaciones fiscales, además de evitar multas que pueden oscilar entre los 3 mil 850 y los 11 mil 540 pesos.

La fecha límite para realizar este trámite es el 1 de enero de 2025, por lo que, si no lo has hecho, tienes los próximos días para seguir estos pasos sencillos, pero fundamentales. No te tomará más de un par de minutos.

¡No lo dejes para último momento!