Reparto de Utilidades 2025: ¿Qué puedes hacer si no las recibes?

El reparto de utilidades es un derecho constitucional de todas las personas trabajadoras en México, y cada año representa una prestación importante para millones. Sin embargo, no todos los empleados reciben este pago, ya sea por errores administrativos, omisiones o incumplimientos por parte del empleador. Si estás en esta situación en 2025, aquí te explicamos qué puedes hacer.

¿Qué hacer si no recibes tus utilidades?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las empresas tienen hasta el 31 de mayo para realizar el pago del reparto de utilidades si eres trabajador(a) del sector privado, y hasta el 29 de junio si laboras para una persona física con actividad empresarial. El cálculo se hace con base en las ganancias netas de la empresa durante el ejercicio fiscal anterior, en este caso, 2024.

- Verifica si te corresponde

No todas las personas están obligadas a recibir utilidades. No aplica si trabajaste menos de 60 días en el año fiscal, si eres socio, accionista, directivo o estás bajo el régimen de honorarios sin subordinación.

- Consulta a Recursos Humanos

Asegúrate de que no hubo un error administrativo. Pregunta si la empresa reportó utilidades o si tú entras en el grupo de empleados con derecho a recibirlas.

- Solicita la información financiera

Puedes pedir que se te muestre la declaración fiscal del ejercicio 2024, en la que se justifique si hubo o no ganancias repartibles.

- Acude a la Profedet

Si consideras que tus derechos laborales están siendo vulnerados, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Este organismo ofrece asesoría gratuita y te puede acompañar legalmente si decides iniciar un reclamo formal.

Sitio web: https://www.gob.mx/profedet

- Denuncia ante la STPS

También puedes presentar una denuncia ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que se investigue a la empresa.

¿Qué sanciones enfrentan los empleadores?

Si una empresa con ganancias omitió el pago del reparto de utilidades, podría enfrentar multas que van de los 50 a los 5,000 UMAs (Unidades de Medida y Actualización), lo cual en 2025 representa entre aproximadamente $5,400 y $540,000 pesos.

Recuerda que el reparto de utilidades no es un bono, es un derecho. Si trabajaste formalmente en 2024 y tu empresa generó ganancias, te corresponde una parte proporcional. No dejes pasar el plazo y, si no lo recibiste, actúa a tiempo.

¿Ya te depositaron las tuyas?