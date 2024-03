Primera Venta Nocturna Liverpool 2024: Así puedes aprovechar las ofertas sin tarjeta de crédito

La anticipación crece para la esperada Primera Venta Nocturna de Liverpool 2024, una oportunidad imperdible para obtener descuentos y promociones excepcionales en una amplia gama de productos.

Sin embargo, para aquellos que no cuentan con una tarjeta de crédito, la preocupación puede surgir sobre cómo aprovechar al máximo estas ofertas.

La primera venta nocturna de Liverpool 2024 ya va a iniciar. Se espera sea en el último fin de semana de santa. Liverpool hace un gran descuento a sus productos e incluso tiene buenas promociones.

Es muy común ver cómo las personas compran con tarjeta de crédito (TDC), pues usan su tarjeta Liverpool (departamental y de crédito), Visa, Masterdcard, American Express, entre otras.

El problema es cuando uno no tiene tarjeta, porque creen que no van a aprovechar las promociones que ofrece Liverpool, pero lo que no sabes es que puedes hacerlo sin TDC y aquí te decimos cómo.

¿Cómo pagar Liverpool sin tarjeta de crédito?

Hay diferentes formas para pagar en Liverpool, aunque hay una en especial que seguro no conoces.

Aunque no lo creas, vas a poder realizar tus pagos de diferentes formas que son las siguientes:

Tarjeta Liverpool o tarjeta de crédito o débito externa.

o tarjeta de crédito o débito externa. Transferencia SPEI

Depósito en efectivo a través de medio alterno como farmacias del Ahorro, Extra, Seven Eleven, Circle K.

Lo mejor de todo es que puedes pagar en efectivo y aprovechar el descuento y esto lo haces desde la aplicación.

En la app "Liverpool Pocket" vas a poder comprar con las ofertas que hay en la tienda sin tener tarjeta de Liverpool y aquí te decimos como:

Entra a la aplicación " Liverpool Pocket"

Pocket" Selecciona el artículo que vas a comprar

Confirma tu compra

Selecciona tu forma de pago (Tarjeta/monedero, Paypal o Efectivo y transferencia)

Selecciona, realiza el pago y disfruta de tu artículo

Debes saber que solo se va a poder pagar el total, pues no está permitido a Meses Sin Intereses, para ello si necesitas una TDC.

Al pagar en efectivo vas a poder hacerlo en distribuidoras como:

Seven Eleven

Circle K

Extra

Farmacias del ahorro

Farmacia Benavides

Farmacias Guadalajara

¿Cuándo sera la primerca venta nocturna de Liverpool este 2024?

Ahorra y aprovecha la nocturna de Liverpool del próximo viernes 26 al domingo 28 de abril, no te quedes sin tus productos.