Precio de la Gasolina: ¿cuánto costará del 7 al 14 de abril en Xalapa y Veracruz? ¡checa!

Para esta nueva semana, aquí tienes el precio actualizado de la gasolina en Xalapa y la región veracruzana, así como la lista de estaciones con el precio más barato en la capital, ahorra unos pesos y cuida tu bolsillo ¡toma nota!

El precio de la gasolina en Xalapa esta semana es de:

Diésel

El precio de la gasolina diésel hoy en Xalapa, es de $24.13 pesos el litro.

Magna

El litro de la gasolina magna en Xalapa, hoy cuesta $22.11 pesos. También conocida como verde o regular.

En esta categoría también entra la gasolina que tenga un mínimo de 87 octanos y hasta 90 de octanaje.

Premium

El costo de la gasolina premium en la capital, es de $23.83 pesos. También conocida como la gasolina roja, tiene un octanaje mínimo de 91, siendo regularmente de 92 o más.

Es importante conocer el precio de la gasolina, especialmente si usted va comprar y pagar con dinero en efectivo o con alguna tarjeta de crédito, para que pueda calcular el costo total de lo que desea consumir y así preparar su presupuesto.

¡Aquí está la gasolina más barata!

Estas estaciones de la capital ofrecen el precio de la gasolina dentro del margen establecido.

Gasolina regular:

$20.97 pesos - Servigas Museo, ubicada en la avenida Primero de Mayo No. 746

$20.99 pesos - se encuentra en las siguientes estaciones: Cegasel, ubicada en la avenida de Las Jacarandas No. 17, Gaso Sumi en Gustavo Díaz Ordaz, Jardines de Xalapa No. 115. y Servicio la Rotonda en la avenida Miguel Aleman No. 33.

Gasolina premium:

$22.97 pesos - Servigas Museo

$22.99 pesos - se encuentra en las siguientes estaciones: Servicio La Rotonda, Cegasel y Gaso Sumi.

Gasolina diésel:

$23.7 pesos - Jorge Eugenio Soto Yarto, ubicada en la Prolongación Antonio Chedraui Caram S/N

$23.9 pesos - Servicio Macuiltépec en la Carretera México - Veracruz Km 327

$24 pesos - se encuentra en las siguientes estaciones: Concepción Ruíz Caraza Campos, ubicada en la Carretera Xalapa - Alto Lucero Km 16 Entronque La Concepción, así como en Diana Carolina Soto Gónzalez, en el Boulevard Xalapa-Banderilla Esquina Juan De La Barrera S/N.

En estas estaciones, la gasolina se encuentra dentro del rango de precios.

¿Qué te parece?