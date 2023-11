¿Por qué debes eliminar este correo electrónico si llega a tu bandeja?

Con la era digital en auge, la amenaza de fraudes en línea se intensifica, y distinguir entre correo electrónico legítimo y estafas se convierte en un desafío cotidiano.

La avalancha de mensajes que ingresan y salen de nuestros buzones diariamente crea un terreno propicio para los delincuentes cibernéticos, quienes, aprovechando la sofisticación de sus tácticas, buscan obtener información confidencial de manera fraudulenta.

En este escenario, PayPal, una de las plataformas más utilizadas para transacciones en línea, se convierte en un blanco frecuente de intentos de phishing, una modalidad de suplantación de identidad.

Es crucial que los usuarios estén equipados con el conocimiento necesario para identificar posibles estafas y resguardar la seguridad de sus cuentas.

La mecánica del phishing es sutil pero efectiva. Delincuentes envían correos electrónicos que aparentan provenir de PayPal, con historias convincentes diseñadas para incitar a hacer clic en enlaces o proporcionar información personal en formularios.

La trampa se completa al redirigir a los usuarios a sitios web fraudulentos que simulan ser la empresa legítima, donde se solicita el ingreso de datos confidenciales.

RECOMENDACIONES

La premisa fundamental es simple: si dudas de la autenticidad de un correo electrónico de PayPal, la regla es no responder, no hacer clic en enlaces y, sobre todo, no abrir archivos adjuntos.

En lugar de caer en la trampa, la recomendación es reenviar el correo a Phishing@paypal.com y eliminarlo de inmediato.

Los correos electrónicos de phishing a menudo juegan con el sentido de urgencia, advirtiendo que la cuenta está en peligro si no se actualizan ciertos datos de manera inmediata.

Además, los enlaces, que pueden parecer genuinos a primera vista, pueden ocasionar problemas.

Para verificar la autenticidad, se aconseja revisar cuidadosamente la dirección URL antes de hacer clic.

Un dato clave a recordar es que PayPal nunca enviará correos electrónicos con archivos adjuntos o software.

La presencia de tales elementos debe levantar una bandera roja, ya que podrían contener malware.

En la batalla contra las estafas en línea, la atención a los detalles se convierte en el arma más poderosa.

Detectar saludos genéricos, URLs engañosas o diseños incorrectos son prácticas esenciales para mantenerse un paso adelante de los estafadores.

La seguridad en línea depende de la conciencia y la prudencia al interactuar en el vasto mundo digital. ¡Protege tus datos y navega con confianza!





Esto puede protegerte de las estafas en línea:

1. ¿Cómo identifico un correo electrónico de phishing?

Saludo genérico en el correo.

URL que parecen engañosas y no auténticas de PayPal.

Logotipos, diseño y tipografía incorrectos, obsoletos o fuera de lugar.

2. ¿Cómo detectar un correo electrónico falso?

Falso sentido de urgencia.

Archivos adjuntos: un correo electrónico real de PayPal muy raras veces incluirá un archivo adjunto o software.

Si no sabes si una alerta de cuenta proviene de nosotros, inicia sesión en tu cuenta de PayPal y busca mensajes o notificaciones relacionadas.